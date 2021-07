Nuove regole per il green pass: chi non possiede il certificato rischia multa di 400 euro Nel nuovo decreto che il governo si appresta a varare saranno contenute le nuove norme sul green pass. Prevista un’estensione dell’obbligo di certificazione verde, e quasi sicuramente cambieranno i requisiti per il rilascio: serviranno due dosi, non basterà la prima somministrazione del vaccino anti Covid. Chi è sprovvisto del pass rischia fino a 400 euro di multa.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prossima settimana il governo varerà le nuove regole sul green pass, che ne estenderanno l'uso ad altri ambiti. Entro mercoledì è prevista la cabina di regia, che verrà convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, e subito dopo si terrà il Cdm, per allargare, tramite decreto, l'obbligo di green pass anche ai trasporti a lunga percorrenza, come treni, aerei o pullman (escluso il trasporto locale), ma anche possibilmente a palestre, cinema, teatri, concerti, in tutti quei luoghi insomma dove più alto è il rischio di assembramento. Sarà necessario anche per le serate in discoteca, se e quando riapriranno, visto che la questione sembra sparita dall'agenda del governo. Lo scopo comunque è quello di evitare nuove chiusure per queste attività, visto che sembra ormai scontato l'arrivo di una quarta ondata.

Per il momento dal provvedimento non dovrebbero rientrare ristoranti e bar, come è accaduto in Francia. Anche se una delle ipotesi è di consentire l'ingresso nei locali al chiuso solo ai vaccinati, a chi è guarito dal Covid, o a chi ha un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. L'obbligo di green pass invece sembra che quasi sicuramente sarà introdotto per il personale scolastico, in vista della ripresa dell'anno scolastico a settembre, secondo le ultime raccomandazioni che il Cts ha fatto al ministero dell'Istruzione.

Uno dei nodi da sciogliere è quello dei requisiti per il rilascio del pass. Al momento si può scaricare già dopo la prima dose, ma il governo sicuramente introdurrà una norma più stringente: sarà necessario essere immunizzati con due dosi, come già avviene con il green pass europeo. La stretta arriverà per due motivi: da una parte sarà più semplice gestire viaggi e turisti quest'estate, visto che il certificato verde con una dose non è riconosciuto nella maggior parte dei Paesi Ue; e poi c'è una ragione sicuramente più urgente, e cioè la variante Delta, come dimostrano gli ultimi studi scientifici, che riesce a ‘bucare' il siero anti Covid, se non si completa prima il ciclo vaccinale.

Leggi anche Rifiutano vaccino anti covid, 177 operatori sanitari sospesi dal lavoro a Pordenone

Chi non possiede il green pass rischia multa di 400 euro

Ma cosa succede se non si possiede la certificazione verde? Come scrive il Corriere della Sera l'assenza di green pass per i frequentatori dei locali in cui sarà invece richiesto per legge determinerà multe salatissime. I clienti senza il documento che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, potrebbero incorrere in multe da 400 euro. 260 se la multa viene pagata entro cinque giorni. Mentre i gestori dei locali rischiano cinque giorni di sospensione. Per quanto riguarda i controlli invece il Garante per la Privacy ha ricordato che potranno farli solo le forze dell'ordine. Ma i gestori dei locali sono tenuti a verificare se i propri clienti siano in possesso del green pass.