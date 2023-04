Non c’è alcuna invasione di stranieri in Italia, i dati Istat lo dimostrano (di nuovo) Non c’è alcuna invasione di stranieri in Italia: a dimostrarlo sono (per l’ennesima volta) i dati dell’Istat. Nel 2023 sono poco più di 5 milioni e gli irregolari appena 5 mila.

A cura di Annalisa Girardi

No, non c'è alcuna invasione dei migranti in Italia. Nonostante i dati abbiano sempre smentito questa retorica, secondo cui l'intero continente africano sarebbe prossimo allo sbarco in Europa, ci sono partiti che continuano a sponsorizzarla proponendo una visione distorta della presenza di stranieri in Italia. Ora gli ultimi dati dell'Istat lo mettono nero su bianco: il numero di persone con cittadinanza straniera in Italia è di poco più alto di 5 milioni, su un totale di 58 milioni di persone. Si tratta, quindi, dell'8,6%, una percentuale che non fa certo pensare a un'invasione in corso.

Senza contare che un Paese dove il tasso di natalità è ai minimi storici, con una popolazione sempre più vecchia, ha bisogno dell'immigrazione per evitare il disastro demografico.

Chiaramente il report dell'Istat tiene conto degli stranieri regolarmente presenti sul territorio. Ma anche se andiamo a vedere i numeri che riguardano gli irregolari si può parlare di invasione. A fare il punto della situazione ci ha pensato Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi, che ha incrociato i numeri dell'Istat con quelli della fondazione Ismu.

Su 5 milioni e 50 mila stranieri presenti sul territorio nazionale, gli irregolari quest'anno sarebbero poco più di 5 mila. Un numero in linea con gli ultimi anni.

"Negli ultimi dieci anni sono sbarcate in Italia quasi un milione di persone. Ma oggi l'Istat certifica una situazione che conosciamo da tempo: da un decennio, la popolazione straniera in Italia non cresce", ha scritto su Twitter.

Rispetto alla popolazione straniera in Italia, nel report dell'Istat si legge: