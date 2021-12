No Vax, avete sbagliato tutto: non fate i Covidioti e correte a vaccinarvi

A cura di Saverio Tommasi

Manifestazione No Green Pass

Facciamo un passo indietro, quando le prime proteste ebbero inizio.

Ci chiamavano "mascherati", e protestavano contro le mascherine perché "stai respirando la tua anidride carbonica e morirai". Poi le mascherine si sono rivelate fondamentali per arginare la pandemia, e loro hanno (quasi) smesso di protestare contro le mascherine.

Poi arrivò il momento delle chiusure dei negozi e dei ristoranti, e fondarono #ioapro. L'ultima immagine che ricordo del leader di #ioapro è quella insieme a Forza Nuova durante l'assalto alla sede della CGIL.

Nel frattempo i negozi li hanno riaperti, ma il merito è stato di chi li ha tenuti chiusi e ha rispettato le regole, non di chi ha urlato "io aprooo" con una pandemia in corso, organizzando pizzate disobbedienti.

Rispetto a un anno fa il numero dei morti per Covid è assolutamente inferiore, ed è merito di chi si è vaccinato, non di chi da 20 mesi scrive sui social "io non mi vaccino perché anche i vaccinati possono contagiare e contagiarsi".

Vi do una notizia: possono contagiarsi e nessuno ha mai sostenuto il contrario, soltanto che è molto più difficile che ci lascino le penne.

Altra questione: quando verrà tolto lo stato di emergenza sarà merito di chi si sarà vaccinato seguendo le regole, non di chi avrà urlato "maiale" ai giornalisti per due anni, buttandoli in terra per domande non gradite e protestando contro "la dittatura sanitaria".

"La gente come noi non molla mai", avete gridato un attimo prima di iniziare a mollare. E oggi in piazza siete sempre meno, avete fallito proprio nel terreno che vi eravate scelti per dare battaglia.

E poi diciamocelo: non avete azzeccato mezza ragione neanche per caso, e i "Covidioti" saremmo noi, vero?

Ora vi parlo a cuore aperto: se per convincervi i dati non vi bastano, la scienza non vi basta, i ragionamenti non sono sufficienti, fatemi un favore: guardate il vostro percorso. Guardatevi dall'inizio. Guardate a chi siete stati accanto, a chi avete prestato fede, guardate i gruppi eversivi che vi hanno accompagnato, guardate cosa siete stati e abbiate il coraggio di dirlo: avevate torto, semplicemente. Torto marcio su tutta la linea.

Però le prenotazioni dei vaccini sono aperte, e io ve l'ho detto.