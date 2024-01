Morto Giulio Santagata, uno dei fondatori dell’Ulivo e amico di Prodi È morto a 74 anni Giulio Santagata, ex parlamentare, ministro e tra i fondatori dell’Ulivo, amico di Romano Prodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto a Modena Giulio Santagata, 74 anni, ex ministro per l'attuazione del programma del secondo governo Prodi, nel 2006. Storico collaboratore del Professore, è stato fra i fondatori dell'Ulivo e deputato per 12 anni, inizialmente della Margherita e poi anche del Partito democratico.

Nato a Zocca, in provincia di Modena, si è laureato in Economia e commercio all'Università di Bologna. Santagata è stato consigliere economico di Romano Prodi nel 1996 e poi ha seguito l'ex premier a Bruxelles quando è diventato presidente della Commissione europea.

"La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo. Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia", ha scritto in una nota di cordoglio, l'ex premier Romano Prodi.

"Gli studi, le riflessioni, gli spunti e la grande competenza di Giulio Santagata hanno rappresentato un patrimonio vitale e fecondo per tutto il campo progressista italiano, e la notizia della sua scomparsa ci rattrista tutti", è il messaggio della comunità del Partito Democratico modenese.

"È tra coloro che hanno contribuito alla nascita dell'Ulivo prima e del Partito Democratico poi, ed è stato convinto fautore di quel dialogo tra la le tradizioni cattolico-democratica e post-comunista che hanno traghettato il campo progressista nella Seconda repubblica e nel nuovo millennio. Non si possono infatti dimenticare la sua vicinanza a Romano Prodi e il suo decisivo contributo alla stagione più felice e feconda dell'Ulivo", hanno aggiunto i dem. "Anche se l'uomo ci lascia, dunque, i suoi preziosi contributi e la sua carica ideale ci accompagneranno ancora a lungo, perché fanno parte del patrimonio valoriale del centrosinistra italiano. Le nostre condoglianze ai familiari".

"Ricordo Giulio Santagata, uno dei protagonisti della vicenda dell'Ulivo. Sempre ironico, mai cinico, generoso organizzatore, intellettuale curioso. Giulio ci mancherà", ha scritto su X il commissario europei all'Economia, Paolo Gentiloni.

"Piango affranto la scomparsa di Giulio Santagata, compagno di tante avventure politiche dai fantastici tempi dell'Ulivo in poi, spirito libero e creativo. Amico vero. Addio Giulio", ha commentato su X il deputato ed ex segretario del Pd, Enrico Letta.