Morto a 100 anni Sergio Flamigni, partigiano ed ex parlamentare del Pci. Era ricoverato in ospedale a Bracciano. Lo ha appena annunciato in una nota l'Archivio a lui dedicato.

La sua è stata una vita votata alla politica. Flamigni è stato partigiano, prima deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2. Uno più attenti studiosi del caso Moro, con i libri "La tela del ragno", "Trame atlantiche, "Convergenze parallele". Nel 2005 ha dato vita all'Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. ‘Una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, della ricerca di verità, fedele agli ideali di gioventù', si legge nella nota dell'Archivio che porta il suo nome.

Ilaria Moroni, la responsabile del centro, ricorda che Flamigni ripeteva sempre "la verità ha pazienza. Non ha mai mollato nella ricerca sulla verità, portando avanti gli ideali della Resistenza".

La segretaria del Pd Elly Schlien ha voluto ricordarlo così: "Se c’è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato –soprattutto- un instancabile studioso del caso Moro. Con l’Archivio Flamigni, che costituisce un patrimonio unico di materiali e testimonianze, ha voluto poi mettere a disposizione di tutte e tutti ciò che aveva raccolto in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. È stato tra i più attenti e tenaci ricercatori delle zone d’ombra della vicenda Moro, delle responsabilità e dei depistaggi e ha dedicato tutta la vita alla difesa della democrazia, della Costituzione, della memoria storica. Gli siamo grati di tutto, e gliene saremo sempre".