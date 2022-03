Missione dei medici russi in Italia, Iv presenta interrogazione a Speranza: Conte sentito al Copasir Sulla vicenda della missione dei medici russi in Italia nel 2020 l’ex premier Conte sarà sentito oggi al Copasir. Italia viva intanto presenta un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Speranza.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha firmato l'interrogazione parlamentare al ministro Speranza, che aveva annunciato nei giorni scorsi, per indagare sui risultati sanitari della missione russa autorizzata dall'allora premier Conte nel 2020. Renzi inoltre torna a chiedere "una commissione di inchiesta sugli acquisti Covid. Perché gli altri partiti non vogliono fare chiarezza?", ha scritto oggi sui social.

Non c'è chiarezza sui reali obiettivi della spedizione dei medici russi in Italia durante la prima ondata del Covid. La polemica è nata a partire dalle minacce che il capo del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Paramonov, ha indirizzato al governo italiano e al ministro Guerini, ricordando appunto l'aiuto fornito dai russi nei primi mesi della pandemia. Secondo alcune ricostruzioni quell'operazione era in realtà un modo per Mosca per raccogliere dati sul Covid, che poi sarebbero stati utili per sviluppare il vaccino Sputnik, una sorta di missione di ‘intelligence batteriologica'. La stessa composizione del gruppo di 104 russi inviati da Mosca in Italia desta sospetti: pochissimi di loro erano medici con esperienza clinica, e secondo un'inchiesta di la Repubblica la maggior parte erano specialisti russi nel campo delle ricerche su vaccini, terapie e piani epidemiologici.

Dubbi sono stati sollevati anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: "Se guardiamo alla composizione di quel contingente russo, fatto solo in parte da medici, è giusto chiedersi quali fossero i loro reali obiettivi". E ancora: "Quando parlo di intelligence la intendo in senso scientifico: il vaccino Sputnik sarebbe stato sviluppato partendo da un campione di virus prelevato in Italia. Già questo basta per dubitare che la missione fosse dovuta a pura generosità. Aggiungiamo che la Russia ha usato quella missione per propaganda, sottolineando la supposta inefficienza dei Paesi Nato".

Il testo dell'interrogazione di Iv al ministro Speranza

Ora Italia viva ha depositato un'interrogazione parlamentare, a firma di Garavini, Renzi, Faraone, Magorno, per chiedere conto al governo italiano anche dei costi sostenuti dall'Italia per l'intera operazione: a quanto risulta il costo totalesi aggira intorno ai tre miliardi di euro, 500mila euro solo per i voli, tutte spese a carico del nostro esecutivo.

Ecco il testo:

Conte ascoltato al Copasir

Il leader del M5s Giuseppe Conte verrà ascoltato questo pomeriggio al Copasir alle 17:30, in merito alla questione. Sulla vicenda l'ex premier ha già dato una parziale spiegazione: "Putin si offrì di mandare personale specializzato. Mi disse che loro avevano maturato grande esperienza su come affrontare le pandemia perché avevano avuto la Sars. Noi eravamo in grandissima difficoltà. Ogni aiuto era ben accetto".

Dopo la volontà emersa dall'organo parlamentare di controllo sui servizi di sentire l'ex presidente del Consiglio per far luce sulla spedizione Covid russa in Italia nel 2020, sarebbe stato lo stesso Conte a chiamare il presidente del Copasir Adolfo Urso per riportare la sua versione della vicenda in tempi rapidi.