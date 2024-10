video suggerito

Missili iraniani su Israele, Meloni convoca un vertice urgente a Palazzo Chigi con Tajani e Crosetto La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice urgente con il ministro degli Esteri, quello della Difesa e i vertici dei servizi segreti a Palazzo Chigi. In queste ore, all’azione di Israele in Libano è seguita una reazione dell’Iran, e ora il timore è che l’escalation del conflitto continui. L’ambasciata italiana a Tel Aviv resta operativa, ha garantito il ministro Tajani. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono ore complesse, mentre l'attacco dell'Iran verso Israele in risposta all'azione israeliana contro il Libano si accompagna a un attentato nella città di Jaffa con almeno otto morti civili. La situazione dal punto di vista politico e militare non è chiara, e così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di radunare i suoi. Un vertice urgente si sta svolgendo in questi minuti a Palazzo Chigi.

Tra i convocati ci sono il ministro degli Esteri Antonio Tajani (in collegamento da remoto) e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Insieme a loro anche i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio e il sottosegretario Alfredo Mantovano, che è l'autorità delegata per i servizi. Mantovano, perciò, ha lasciato l'incontro con le associazioni delle famiglie che stava presiedendo per illustrare le misure della manovra.

La decisione di un vertice urgente è arrivata dopo l'attacco dell'Iran a Israele, la cui entità (e i danni causati) al momento sono ancora da definire, anche se si parla di due diverse ondate di missili finora. Per ora non sono stati segnalati morti o feriti a Tel Aviv: nell'area sono caduti razzi o schegge, stando a quanto riportato dall'Idf, le forze armate israeliane. Da parte sua, l'Iran ha confermato di aver lanciato dei missili come rappresaglia per l'assassinio dell'ex leader di Hamas Ismail Haniyeh, del segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah e del vice comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, il generale Abbas Nilforoushan.

Tutti i voli in arrivo e in partenza da Israele sono sospesi, e si sono sentite esplosioni anche a Gerusalemme, che l'Idf ha detto sarebbero dovute all'azione della difesa contraerea. Intanto, il ministro degli Esteri Tajani ha detto di star seguendo "con attenzione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente" e ha assicurato che "l'ambasciata italiana a Tel Aviv resta operativa". L'invito è di contattare la sede al suo numero "per qualsiasi emergenza".