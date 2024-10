Guerra in Medio Oriente, le notizia in diretta, gli USA: “L’Iran prepara un imminente attacco a Israele”. Bombe in Libano

L'ambasciata USA in Israele ha diramato "un avviso di allerta di alto livello ai suoi dipendenti in Israele e nei Territori palestinesi, ordinando loro di tornare a casa e di prepararsi ad entrare in un rifugio antiaereo": lo riporta Haartez riprendendo il New York Times. È la prima volta che viene emesso un ordine del genere dopo l'attacco aereo dell'Iran contro Israele nell'aprile scorso.