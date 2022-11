Missili caduti in Polonia, Meloni: “Mi sono riunita con gli alleati Nato, valutiamo prossimi passi” “Ho sentito Mateusz Morawiecki per esprimere solidarietà al governo e al popolo polacco. Mi sto riunendo adesso con gli alleati Nato ai margini del G20 per verificare i fatti e valutare i primi passi”: lo comunica Giorgia Meloni, che si è riunita con gli altri leader dell’Alleanza atlantica in queste ore.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni si è riunita in queste ore con gli altri leader dell'Alleanza Atlantica per discutere di quanto accaduto in Polonia, dove una cittadina al confine con l'Ucraina sarebbe stata colpita da due missili russi. "Ho sentito Mateusz Morawiecki per esprimere solidarietà al governo e al popolo polacco. Mi sto riunendo adesso con gli alleati Nato ai margini del G20 per verificare i fatti e valutare i primi passi. È una conferma della gravità e delle conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina", ha scritto la presidente del Consiglio italiana, che si trova appunto ancora a Bali per il vertice con i leader mondiali.

Una nota di Palazzo Chigi ribadisce: "Il Presidente del Consiglio manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia. Esprime solidarietà al governo e al popolo polacco. Il Presidente Meloni, in Indonesia per il G20, si sta riunendo in questo momento con gli Alleati NATO ed europei per verificare quanto accaduto e valutare i prossimi passi. Si tratta, in ogni caso, di un‘ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell‘Ucraina. Il Presidente Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente il Presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki".

La riunione sarebbe stata convocata d'urgenza dal presidente statunitense Joe Biden, che dopo l'esplosione in Polonia ha sentito immediatamente il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Biden ha parlato anche con il presidente polacco Andrzej Duda a Bali. La Polonia, nel frattempo, si è appellata all'articolo 4 dell'Alleanza Atlantica, che prevede che "le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata". L'articolo 5, invece, è quello per cui all'attacco nei confronti di un Paese membro dell'Alleanza conseguirà una risposta di tutti i Paesi Nato. In altre parole, "le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti".

Per il momento il presidente USA Joe Biden si mantiene comunque cauto e spiega che sia improbabile che il missile sia stato sparato dal territorio russo, ma afferma che comunque tutte le verifiche necessarie siano in corso.

"La Nato e il G7 condannano i barbari attacchi della Russia alle città e alle infrastrutture ucraina. Siamo solidali con la Polonia dopo l'esplosione al confine. Un'indagine è in corso, resteremo in contatto con i nostri partner nei prossimi passi. Rimaniamo uniti", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, pubblicando una foto degli alleati riuniti.