Guerra Ucraina, Zelensky: “Nato scelga se siamo davvero alleati”. Stoltenberg: “Daremo sistemi difesa a Kiev”

I ministri della Difesa della Nato hanno dato l'okay ad "un maggiore sostegno" all'Ucraina "inclusi ulteriori pacchetti di sistemi di difesa", sostegno che "arriverà da tutti i Paesi membri della Nato per mettere a disposizione dell'Ucraina ciò di cui ha bisogno, quindi ci aspettiamo presto annunci sulle forniture". Lo ha confermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aggiungendo che la Germania "ha annunciato la fornitura di un altro sistema di difesa Patriot".

"Stiamo anche lavorando con l'industria per aumentare la produzione e ristrutturare i sistemi per renderli operativi e adatti allo scopo", ha detto ancora. "L'Ucraina usa le armi che forniamo per distruggere la capacità di combattere della Russia, il sostegno a Kiev non è un gesto di carità ma per la sicurezza dei nostri Paesi".