Sulla Ocean Viking ci sono 572 persone salvate dal mare nelle ultime ore. I migranti sono stati soccorsi dalla nave umanitaria di Sos Mediterranee e al momento si trovano a bordo. L'Ong fa sapere su Twitter che si tratta del sesto salvataggio in pochi giorni, tra barchini e barconi trovati in avaria in diverse zone del mar Mediterraneo. Tra le persone a bordo ci sono anche donne, minori e disabili. L'ultimo salvataggio è avvenuto questa notte, quando la nave si è trovata davanti "una grande barca di legno nella Srr libica". Dopo "oltre 5 ore di operazione, 369 persone sono state evacuate in sicurezza da una barca che ha rischiato più volte di ribaltarsi".

I migranti sono saliti a bordo della Ocean Viking, dove hanno trovato più di duecento persone salvate nei giorni scorsi. Prima sono stati soccorsi 44 migranti da due barchini, con il tentativo di intromissione di una motovedetta della Guardia costiera libica, poi altri salvataggi che hanno portato il totale delle persone a bordo a 203, con 67 minori. In tutto ciò, nonostante siamo nel pieno della stagione dei viaggi attraverso il Mediterraneo, la maggior parte delle navi umanitarie sono bloccate: le Sea Watch 3 e 4, la Sea Eye 4, la Alan Kurdi sono ferme. La Open Arms torna in attività dopo due mesi e mezzo di stop in un porto. La Geo Barents di Medici senza frontiere è bloccata ad Augusta.

Nel frattempo cento migranti sono stati trasferiti dall'hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle. Nella struttura di prima accoglienza sull'isola ci sono ancora 331 ospiti, che vengono sottoposti a tampone per il Covid e identificati, per poi permettere il trasferimento. "Gli sbarchi a Lampedusa, nel periodo estivo, purtroppo ci sono sempre stati", ha spiegato oggi la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. "La preoccupazione c'è, ma stiamo operando".