La nave umanitaria Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee, ha appena effettuato un altro salvataggio in mare: ora le persone a bordo sono 203. Si tratta dell'unica nave attualmente operante nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose, e nelle ultime ore era stata impegnata in diverse operazioni di soccorso. Con l'ultima, il numero di migranti sulla nave è salito a 203. A comunicarlo è stata la stessa Ong su Twitter: "L'Ocean Viking ha appena salvato 71 persone da una barca di legno pericolosamente sovraffollata nella SRR di Malta. Aveva lasciato la Libia tre giorni fa", ha fatto sapere.

E ancora: "Ormai senza più cibo e acqua a bordo, molte persone erano esauste: 4 di loro hanno dovuto essere evacuate in barella. Il team di SOS Mediterranee Italia si sta adesso prendendo cura di 203 persone, inclusi 67 minori".

Appena qualche giorno fa, in un'altra operazione di salvataggio sempre in zona Sar maltesa, la nave aveva recuperato in mare altre 44 persone tra cui anche una donna incinta e due disabili. Tra i sopravvissuti c'erano anche 15 minori. Le due imbarcazioni su cui viaggiavano queste persone sarebbero rimaste alla deriva in mare per diversi giorni prima di essere soccorse.

La nave umanitaria era partita una settimana fa dal porto di Marsiglia e, come accennato, è l'unica nave civile presente nel Mediterraneo centrale per le operazioni di ricerca e soccorso. La Open Arms è rimasta bloccata in porto per circa due mesi e mezzo. Ma anche altre quattro navi umanitarie si trovano al momento bloccate e sono impossibilitate nelle operazioni di search and rescue: sono la Sea Eye 4, la Alan Kurdi, la Sea Watch 3 e la Sea Watch 4.