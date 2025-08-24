Migranti, ora la Grecia addestra la Guardia costiera libica: “Un’alleanza tra forze accusate di abusi”

Da giovedì 25 ufficiali della guardia costiera libica sono a Creta per un addestramento riguardo pattugliamenti, operazioni di ricerca e soccorso, ispezioni navali e tecniche di controllo delle frontiere.

Frontex pattuglia l’sola greca di Gavdos. Foto di Lidia Ginestra Giuffrida

Il capo della Guardia Costiera greca, vice ammiraglio Tryfon Kontizas, è arrivato giovedì a Creta per la cerimonia di chiusura del primo ciclo di addestramento riservato a 25 ufficiali della Guardia costiera libica, fedeli al maresciallo Khalifa Haftar. La formazione si è svolta presso il Centro di addestramento per l’interdizione marittima della Marina ellenica a Marathi, nei pressi di Chania, dove si trova Fanpage.it al momento, e ha riguardato pattugliamenti, operazioni di ricerca e soccorso, ispezioni navali e tecniche di controllo delle frontiere.

L’iniziativa nasce da un accordo siglato lo scorso luglio a Bengasi tra il ministro degli Esteri greco George Gerapetritis e il comandante dell’Esercito nazionale libico. L’obiettivo dichiarato da Atene è rafforzare la cooperazione con la Libia orientale nella gestione dei flussi migratori verso le isole del sud, in particolare Gavdos e Creta, teatro di un forte aumento di arrivi negli ultimi mesi.

Secondo fonti locali, esercitazioni delle forze di Haftar si sarebbero svolte anche nella zona di Agia Galini. La Grecia si è impegnata a fornire supporto tecnico – tra cui jeep e assistenza alla manutenzione delle motovedette – e un secondo ciclo di formazione, focalizzato proprio sulla manutenzione navale, è previsto a settembre ad Atene o Salonicco.

Durante la sua missione a Creta, il vice ammiraglio Kontizas ha consegnato dei diplomi agli ufficiali libici e affrontato le questioni interne alla Guardia Costiera ellenica: personale ridotto, reparti sotto pressione e il dossier migratorio che resta “in rosso”. Da luglio, infatti, la Grecia ha adottato misure di emergenza a causa del record di sbarchi del 2025, soprattutto nelle isole di Creta e Gavdos (dove negli ultimi tre anni arrivano le imbarcazioni che lasciano Tobruq, Libia orientale), inclusa la sospensione delle richieste d'asilo per tre mesi a partire dal luglio 2025 per chi arriva via mare dal Nord Africa.

Da luglio di fatto le persone che sbarcano nell'isola di Creta vengono arrestate, trasferiti in centri di detenzione informali e portate ad Atene dove vengono nuovamente recluse per un tempo indeterminato data l'impossibilità di richiedere asilo.