Meloni: "Più tasse? Fake news", Schlein attacca: "Continua a mentire, aumentano accise sul diesel" Giorgia Meloni torna sulle polemiche per i possibili aumenti delle tasse, in vista della prossima manovra: "

A cura di Annalisa Cangemi

"Quella delle tasse per tutti è una fake news perché questo governo le tasse le abbassa". Lo ha ribadito oggi la premier Meloni, nel corso di un'intervistata dal Tg5. "Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra – ha sottolineato – infatti la sinistra chiede ancora la patrimoniale. Ma io di sinistra non sono quindi faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e fare qualcosa di più" nella prossima manovra.

Meloni è tornata così nella polemica che riguarda la prossima legge di bilancio, e in particolare le è tornata a smentire gli annunci del ministro dell'Economia Giorgetti, il quale presentando il Psb ha confermato l'incremento delle accise sul gasolio e l'aggiornamento delle rendite catastali per quegli immobili ristrutturati con i bonus edilizi, che di fatto potrebbero tradursi in nuove tasse sulla casa.

Nella legge di bilancio "continueremo a dare segnali importanti" a cominciare dalla salute: "al di là delle fake news della sinistra, non c'è governo che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi e annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente", ha proseguito. Se la coperta è corta per la prossima manovra, secondo Meloni è colpa del Superbonus: "Abbiamo già affrontato questa materia nelle scorse due manovre finanziarie, chiaramente se non avessimo speso 120 miliardi di euro per ristrutturare meno del 4% delle case degli italiani, soprattutto seconde case, oggi avremo molti più soldi da mettere sugli stipendi degli italiani, sulla sanità, sulle famiglie, sulle pensioni".

La replica di Schlein

‘Giorgia Meloni continua a mentire al Paese. Nell'intervista al Tg5 prova a nascondere una verità che ha messo nero su bianco il governo da lei presieduto nel piano strutturale di bilancio, a pagina 116: nel documento approvato dal governo c'è scritto che aumenteranno le accise sul diesel". Elly Schlein replica alla premier Giorgia Meloni sulle tasse. "Sono lontani i tempi – ha rimarcato ancora la segretaria Pd – in cui faceva i video dal benzinaio promettendo di abbatterle, adesso ci metta la faccia di nuovo, spieghi al Paese la tassa Meloni".

"E smetta di dire che hanno investito più di chiunque in sanità, quando l'indicatore usato in tutto il mondo dà la spesa sanitaria sul Pil in discesa da quando lei sta a Palazzo Chigi", ha aggiunto la segretaria dem.

Meloni condanna attacchi di Israele a Unifil

"Gli attacchi all'Unifil sono inaccettabili, dopodiché che dobbiamo rassegnarci a chi dice che dovremmo abbandonare, per esempio, l'Ucraina al suo destino, non rendendosi conto che quando saltano le regole del diritto internazionale ci si ritrova a vivere in un mondo di caos, che è quello che sta accadendo… Per questa ragione il governo ha fatto un'altra scelta, siamo impegnati tanto ad aiutare l'Ucraina, per arrivare a una pace giusta e duratura, quanto a difendere Israele, per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, in Libano, per la liberazione degli ostaggi, per aiutare i civili. Alcuni farebbero quello che è facile, io penso che vada fato quello che è giusto", ha detto Giorgia Meloni nel corso dell'intervista al Tg5, tornando su quanto accaduto giovedì, quando soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell’Unifil a Naqoura nel Sud del Libano, e sono state colpite due basi italiane, senza che vi fossero feriti tra i connazionali.

Il ministro della Difesa Crosetto aveva già bollato come "totalmente inaccettabile", ogni atto ostile contro basi Unifil, sottolineando che "potrebbero costituire crimini di guerra".