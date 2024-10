video suggerito

Crosetto: "Attacco di Israele contro base Unifil possibile crimine di guerra, non è stato incidente" "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base Unifil potrebbero costituire crimini di guerra, sicuramente rappresentano gravissime violazioni al diritto internazionale umanitario. Violazioni non giustificate da alcuna necessità militare". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa convocata d'urgenza.

A cura di Luca Pons

"Quello che è successo è totalmente inaccettabile", e "gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base Unifil potrebbero costituire crimini di guerra, sicuramente rappresentano gravissime violazioni al diritto internazionale umanitario. Violazioni non giustificate da alcuna necessità militare". Sono state dure le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto in conferenza stampa dopo gli spari di Israele verso una base dell'Onu in Libano.

"Non esiste la giustificazione che Israele avesse avvertito in anticipo che alcune basi dovevano essere lasciate", ha proseguito Crosetto, perché "le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini da Israele". E ancora: "Noi siamo lì in attuazione di una risoluzione dell'Onu. L'unico modo per discutere quello che facciamo è ponendo il tema alle Nazioni Unite. Noi difendiamo sempre il diritto internazionale, da chiunque".

Ricapitolando la vicenda, il ministro ha fatto sapere che "dopo alcuni incidenti in data 8 e 9 ottobre, in data 10 ottobre l'avamposto Unifil è stato fatto oggetto di colpi di arma da fuoco da parte delle forze armate israeliane", poi la base "è stata a lungo sorvolata da un drone israeliano". I caschi blu italiani "si trovavano precauzionalmente al riparo nei bunker", vista l'escalation del conflitto tra Hezbollah e Israele negli ultimi giorni, e tra di loro "non ci sono stati feriti".

Crosetto ha fatto sapere di aver contattato il ministro della Difesa israeliano Gallant, l'ambasciatore israeliano in Italia e anche i suoi omologhi in Francia e Spagna. In ogni caso, ha ribadito: "Non si è trattato di un errore, non si è trattato di un incidente".

"Abbiamo chiesto di sapere ufficialmente i motivi per cui sono stati sparati questi colpi", ma dalle autorità israeliane non è ancora arrivata una risposta. Il tono di Crosetto è stato grave: "Non possiamo tranquillizzarvi, non si tranquillizza nessuno in una situazione di questo tipo. L'Italia segue la vicenda, faremo di tutto per garantire la sicurezza di qualunque persona lavori per la pace in quell'area".

Interrogato dai cronisti, il ministro non ha voluto fare ipotesi sui motivi dell'attacco: "Non posso lasciarmi a interpretazioni, devo aspettare la risposta ufficiale israeliana". E ha sottolineato che se la violenza dovesse aumentare ancora "abbiamo da tempo piani di contingenza per qualunque evenienza in quell'area, abbiamo accelerato ancora di più i tempi delle possibilità di intervento qualora fosse necessario". In ogni caso, il ritiro delle forze armate italiane dalla zona "non sarà una scelta nazionale ma internazionale, dell'Onu. Sono quaranta i Paesi contributori alla missione".