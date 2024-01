Meloni e il compleanno: “Moltissimi messaggi di auguri, anche da Conte. Il regalo che vorrei? Dormire” La presidente del Consiglio nel giorno del suo compleanno: “Ho ricevuto 1400 messaggi di auguri, anche da Giuseppe Conte, ma non so se riuscirò a rispondere a tutti – dice Meloni – Il regalo che vorrei? Dormire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Dalle tovagliette nuove per la cucina al regalo più desiderato: dormire. Giorgia Meloni, intervenendo a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, ha raccontato come sta passando il giorno del suo compleanno. La presidente del Consiglio spegne oggi 47 candeline, ma dice di sentirne qualcuno in più, soprattutto da quando è arrivata a Palazzo Chigi. E se le agenzie di stampa raccontano una giornata di lavoro come le altre, con Meloni che ha raggiunto il suo ufficio questa mattina, lei confessa di avere "1400 messaggi inevasi" a cui spera di poter rispondere personalmente. E anche se un anno da premier vale "una legislatura intera" – e quindi cinque – Meloni conta di essere ancora al suo posto quando compirà 50 anni: "Sarà a gennaio 2027, allora per forza, ci tocca".

Durante l'intervento in radio, Meloni racconta il contenuto dei messaggi che è riuscita a leggere: "Non so se mi ha fatto gli auguri Elly Schlein, me li ha fatti Giuseppe Conte, alle 8 di mattina, quelli li ho letti". E ancora: la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, il premier del Regno Unito, Rishi Sunak. Anche il collega di governo e amico – o almeno così dicono – Matteo Salvini. E il premier indiano, Narendra Modi? "Non abbiamo il numero, ci telefoniamo per vie più istituzionali", risponde Meloni, consapevole del trend social che va fortissimo in India.

"Ho la tradizione di cercare di rispondere a tutti, per la prima volta in vita mia confesso che non so se ce la farò – continua Meloni – grazie a tutti, anche per i messaggi mandati in privato. Cercherò di rispondere, magari fra marzo e aprile, ma li leggerò tutti". E oltre alla sua amica che le ha regalato "delle tovagliette nuove per la cucina, belle, ci volevano", perché "erano tutte rovinate quelle vecchie", la presidente del Consiglio esprime un desiderio: "Il regalo che vorrei? Dormire".