Meloni dice che lo stop ai controlli alla frontiera con la Slovenia arriverà “se ci sono le condizioni”

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la sua maggioranza cercano di ritrovare fiducia e conferme in Abruzzo, dopo la sconfitta in Sardegna. Ieri la premier è tornata a ribadire l'appoggio a Marco Marsilio, presidente della Regione uscente, che dovrà vedersela con Luciano D'Amico, candidato del centrosinistra unito: "Penso che abbia governato molto bene. Quando accettammo la sfida di guidare l'Abruzzo qualche anno fa decidemmo di affrontare la sfida delle infrastrutture in Abruzzo, una regione al centro dell'Italia ma isolata. Marsilio si è concentrato su questo che può portare meno voti di chi ti dice stai a casa e ti do 780 euro al mese".

Per sostenere il meloniano per la chiusura della campagna elettorale a L'Aquila sono scesi in campo i governatori di centrodestra, Francesco Acquaroli di Fdi (Marche), Donatella Tesei della Lega (Umbria), Francesco Rocca (Lazio) e Franco Roberti di FI (Molise). Per scongiurare un altro flop si è attivato l'intero governo: dopo la presidente del Consiglio Meloni e i vicepremier, Salvini e Tajani con Lupi e Cesa, sul palco martedì a Pescara, ieri è stato il turno dei ministri Lollobrigida, Valditara, Casellati, Locatelli e ancora Salvini. Oggi invece L'Aquila è arrivato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Oggi però Meloni si trova in Friuli-Venezia Giulia, e dopo aver firmato il patto di coesione con il governatore leghista Massimiliano Fedriga, si è concessa una pausa caffè fuori dal Teatro Verdi di Pordenone con i ministri Raffaele Fitto e Luca Ciriani, friulano e fratello del sindaco della città, Alessandro Ciriani. Tra selfie e qualche battuta con i presenti, qualcuno le suggerisce di tornare in vacanza a visitare la Regione: "Per me – ha scherzato la premier – la parola vacanza è come l'unicorno, una cosa delle favole..".

Quando riapriranno i confini con la Slovenia

Meloni ha parlato anche della possibilità di togliere i controlli al confine con la Slovenia, controlli che sono stati reintrodotti a ottobre per ragioni di sicurezza, legate a possibili infiltrazioni terroristiche attraverso la ‘rotta balcanica', sospendendo con un provvedimento il Trattato di Schengen. "È un tema su cui siamo molto pragmatici, ne parliamo molto spesso con le autorità slovene, quando abbiamo ripristinato i controlli alle frontiere era un momento molto particolare. Bisogna, con pragmatismo, valutare quali sono le criticità. Ma come ho già detto al primo ministro Plenkovic appena abbiamo le condizioni non è nelle nostre intenzione mantenerli", ha detto la a margine della fiera Ortogiardino a Pordenone, rispondendo a chi le chiedeva dell'auspicio sloveno di riaprire i confini prima dell'estate.