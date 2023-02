“Meloni da pericolo a leader più popolare d’Europa”: il titolo del Sunday Times dedicato alla premier Ancora un riconoscimento internazionale per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Sunday Times le dedica un articolo dal titolo ‘Definita un pericolo, ora Giorgia Meloni è la leader più popolare dell’Ue’

A cura di Annalisa Cangemi

"Definita un pericolo, ora Giorgia Meloni è la leader più popolare dell'Ue". Questo è il titolo di un articolo pubblicato sul sito del ‘The Sunday Times' dedicato alla presidente del Consiglio e leader di Fdi.

"Quando Giorgia Meloni è diventata la prima donna premier italiana lo scorso ottobre, i suoi oppositori più accaniti l'hanno presentata come un pericolo per il suo Paese e per l'Europa – si legge nell'articolo -. Ci sono stati avvertimenti che i politici all'interno del suo partito, Fratelli d'Italia, erano troppo apertamente nostalgici per i giorni di Benito Mussolini, il dittatore fascista. Le battaglie con l'Unione Europea e i mercati finanziari erano previste per i suoi piani economici. I critici hanno ipotizzato per quanto tempo un leader con poca esperienza di governo potesse tenere insieme una coalizione tripartitica che include due dei suoi più grandi rivali a destra. Invece Meloni, 46 anni, è emersa dai suoi primi 100 giorni di mandato inaspettatamente senza problemi, come il leader più popolare dell'Ue".

Il giornale, nel lungo articolo, la loda per la finanziaria "prudente", i buoni rapporti con Bruxelles, l'accordo con la Libia sul gas, i rapporti con i leader europei e la sua autorevolezza. "Il primo ministro non nasconde la sua stravagante personalità", prosegue il giornale, incline a rivelare dettagli della sua vita privata, cosa che le è valsa 2,7 milioni di follower su Facebook. E prevede per il suo partito un "ulteriore impulso" alle regionali di Lazio e Lombardia di domenica prossima.

Nelle scorse settimane, secondo un sondaggio pubblicato dall’americana ‘Morning Consult’, sul gradimento dei leader mondiali, la premier Giorgia Meloni era risultata prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, davanti a Joe Biden.

Gli elogi sono stati naturalmente accolti con soddisfazione dai suoi fedelissimi: "Oltre ai giochi di partito che caratterizzano questa opposizione, che ogni giorno strumentalmente svilisce l’ottimo lavoro del Governo, vi è chi riconosce le doti e i valori del Presidente del Consiglio italiano. Oggi è il giornale The Times che loda l’operato di Giorgia Meloni, incoronandola come leader più popolare in Europa. Questi riconoscimenti internazionali confermano che quella intrapresa dall’Esecutivo è la strada giusta sulla quale proseguire per una rinascita della Nazione", commenta, in una nota, il vice capogruppo alla Camera dei deputati, Manlio Messina.

"Mentre la sinistra pare volere rifiutare l'invito del Presidente del Consiglio alle forze politiche ad abbassare i toni della polemica, fuori dall'Italia si esaltano i suoi valori e capacità. Dopo 100 giorni di governo, Giorgia Meloni è stata riconosciuta essere dal giornale inglese The Times il leader più popolare dell'Unione europea. Abilità politica, coerenza e una linea di governo chiara sono le caratteristiche che continuano a premiare l'operato di questo Esecutivo. Avanti così, nonostante i tentativi, anche odierni, di certi commentatori che affermano l'esatto opposto", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"In campagna elettorale vi era una narrazione tesa a spaventare gli italiani: con Giorgia Meloni Presidente del Consiglio ci sarebbero stati seri problemi nei rapporti internazionali. The Times scrive: ‘È uscita dai primi giorni di governo come leader più popolare dell'Ue'. Questi i fatti. Avanti così!", scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

"Il leader più popolare d'Europa", scrive su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, postando la pagina del The Sunday Times con la foto della presidente del Consiglio e l'articolo del giornale britannico.