Mattarella in Francia da Macron: visita al Louvre e foto ricordo davanti a La Gioconda Sergio Mattarella è volato a Parigi dove ha visitato il Louvre insieme a Emmanuel Macron per inaugurare la mostra “Napoli a Parigi”. E non è mancata la foto ricordo davanti a La Gioconda.

A cura di Annalisa Girardi

Foto ricordo davanti alla Gioconda per Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, che oggi hanno visitato insieme il Louvre. E si sono appunto fermati davanti all'opera di Leonardo Da Vinci, per poi proseguire nel loro tour di inaugurazione della mostra "Napoli a Parigi". Un incontro importante, in un periodo in cui non mancano le polemiche tra il governo italiano e quello francese sulla gestione dei flussi migratori. Macron e Mattarella, però, si sono abbracciati calorosamente davanti al museo parigino e hanno poi pranzato insieme per un'ora e mezza all'Eliseo.

"Queste opere vanno d'accordo come l'Italia e la Francia", ha commentato la première dame francese, Brigitte Macron, durante la visita. "È magnifico – ha commentato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha accompagnato il presidente della Repubblica nella visita in Francia – io sono nato a Napoli, nel centro storico della città. Ho detto alla ministra francese della Cultura di venire a Napoli e la porto in giro in vespa con me". Una proposta a cui Macron ha risposto: "È un'ottima idea".

Sangiuliano ha poi aggiunto, in un intervento su Il Mattino: "Mi ritengo personalmente, oltre che istituzionalmente, onorato nel partecipare quale ministro della Cultura del governo italiano, a questo momento magico che oggi acquista anche un ulteriore significato, quello di favorire ed evidenziare gli stretti e positivi rapporti politici esistenti tra Italia e Francia, due colonne della comune cultura europea e, proprio grazie a ciò, due pilastri portanti dell'attuale assetto istituzionale del nostro Continente".

Leggi anche Francia, il nipote di Brigitte Macron aggredito da manifestanti contrari alla riforma delle pensioni

Anche l'eurodeputato Sandro Gozi ha commentato la vista: "Oltre settanta anni di amicizia, collaborazione e rispetto reciproco che oggi si rafforzano ulteriormente grazie al presidente Mattarella e al presidente Macron: l'alleanza e la relazione speciale tra Italia e Francia, suggellata dalla storica firma del Trattato del Quirinale che abbiamo fortemente voluto dal 2017, è la base solida e imprescindibile su cui costruire l'Europa sovrana e democratica di domani. Italiani e francesi hanno un destino comune ed europeo".