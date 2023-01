Marc Angel è il nuovo vicepresidente del Parlamento europeo, prende il posto di Eva Kaili Marc Angel è il nuovo vicepresidente del Parlamento europeo: prende il posto di Eva Kaili, rimossa dall’incarico dopo il coinvolgimento nel Qatargate.

A cura di Annalisa Girardi

Marc Angel è il nuovo vicepresidente del Parlamento europeo, che nella prima plenaria del 2023 si è anche riunito per eleggere il nuovo vice che prende il posto di Eva Kaili, a cui lo scorso dicembre è stato revocato l'incarico dopo il coinvolgimento nello scandalo del Qatargate. È stato eletto alla terza votazione.

I vice di Roberta Metsola sono 14. Per il posto lasciato vuoto da Kaili, alla fine, erano rimasti in corsa tre candidati: il socialista Marc Angel, appunto, europarlamentare del Lussemburgo, Gwendoline Delbos-Corfield eurodeputata francese e candidata dai Verdi, e l'italiana Annalisa Tardino, di Identità e Democrazia.

Angel è subito partito favorito, potendo contare sull'appoggio del Partito popolare, oltre che dei sui compagni del gruppo S&D. Rappresenterebbe una continuità per l'istituzione, chiamata a riempire la poltrona lasciata vacante da Kaili, membro delle file socialiste. Fa parte del Parlamento europeo dal 2019, dopo essere stato membro di quello nazionale del Lussemburgo. Per Angel comunque non mancavano le incognite, date in primis dal fatto che socialisti e popolari, pur essendo i gruppi più numerosi a Strasburgo non detengano la maggioranza dell'Aula.

Anche Tardino è entrata a far parte del Parlamento europeo nel 2019. L'anno prima era entrata a far parte della Lega. Poteva quindi contare sull'appoggio del gruppo europeo a cui fa riferimento il Carroccio, quello dei Conservatori e dei riformisti europei.

Infine, Delbos-Corfield è entrata in politica in Francia aderendo al gruppo dei Verdi. Oltre a quello del suo gruppo, poteva contare sul sostegno della Sinistra, che non ha presentato alcun candidato. Anche il Movimento Cinque Stelle aveva annunciato il suo sostegno all'ecologista.