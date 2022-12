Chi è Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo arrestata nell’inchiesta per corruzione Prima giornalista tv, poi eletta giovanissima: la vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili è una delle figure centrali nell’inchiesta sulla corruzione da parte delle autorità del Qatar.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ex giornalista, poi diventata politica. Il partito socialista e il compagno italiano. La storia professionale di Eva Kaili comincia in televisione, molto prima di farsi eleggere al Parlamento europeo, di diventarne vicepresidente e di finire al centro dell'inchiesta dei magistrati belga sulla presunta corruzione da parte di autorità del Qatar. Il caso ha scosso Bruxelles, Strasburgo e tutto il resto d'Europa. Diversi parlamentari e funzionari sono coinvolti, e per Kaili è scattato l'arresto già da diversi giorni. La storia delle presunte tangenti ricevute coinvolge anche l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e la sua famiglia, ma non solo: è finito agli arresti anche Francesco Giorgi, italiano, ex assistente di Panzeri e compagno di Kaili, con cui ha una figlia.

Nata a Salonicco, in Grecia, Kaili si è laureata in architettura ed è diventata famosa come volto di punta del telegiornale di Mega Channel, tra il 2004 e il 2007. Il suo percorso come giornalista è terminato quando è entrata nel Parlamento greco come deputata con il Movimento Socialista Panellenico (Pasok). Era una tra le più giovani, proprio nel 2007. Poi, nel 2014, la prima volta al Parlamento europeo.

Poi la rielezione e la carica di vicepresidente dell'Europarlamento, dalla quale è stata sospesa nei giorni scorsi. È tornato a circolare anche un video di qualche tempo fa, in cui l'eurodeputata sottolineava come il Qatar fosse un faro sui diritti dei lavoratori. Nonostante le polemiche e i dubbi, oltre ai report internazionali sui molti morti per costruire gli impianti utilizzati per il mondiale di calcio. Nelle ultime ore all'eurodeputata greca sono anche stati congelati i beni: "Conti bancari, cassette di sicurezza, quote societarie e altri beni finanziari", ha spiegato il presidente dell'autorità greca anti-riciclaggio, sono stati momentaneamente bloccati.