Tangenti Qatar, Eva Kaili non è più vicepresidente del Parlamento Ue: carica revocata Eva Kaili, coinvolta nello scandalo delle tangenti in Qatar, è stata destituita da vicepresidente dell’Aula con un voto a larghissima maggioranza: su 628 voti, 625 sono favorevoli, due astenuti e un solo contrario,

A cura di Annalisa Cangemi

Nuova puntata del Qatargate, lo scandalo sul presunto passaggio di denaro dal Qatar a pezzi delle istituzioni Ue. Il Parlamento europeo ha revocato la carica di vicepresidente alleuroparlamentare Eva Kaili, attualmente in carcere a Bruxelles per sospetta corruzione operata dal Qatar al fine di influenzare le decisioni del Parlamento Europeo. Sabato sera era prima arrivata la sospensione dall'incarico. Poi la conferenza dei presidenti a Strasburgo ha attivato l'articolo 21, che scatta per la decadenza dalla carica.

La politica greca, espulsa dal Pasok e sospesa dal gruppo S&D, è stata destituita da vicepresidente dell'Aula con un voto a larghissima maggioranza: su 628 voti, 625 sono favorevoli, due astenuti e un solo contrario, il croato Mislav Kolakusic, dei Non Iscritti. Per l'approvazione era necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dell'aula. Ora l'Eurocamera dovrà votare un nuovo vicepresidente.

L'annuncio è stato dato dalla presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, che ieri aveva anche fatto un intervento molto duro in Aula sul caso: "Alla luce delle indagini in corso, l'Europarlamento ha deciso che Eva Kaili non è più uno dei suoi vicepresidenti", ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Questa decisione ha effetto immediato. Continueremo a cooperare pienamente con le autorita' di contrasto e giudiziarie nazionali competenti", ha aggiunto.

"Oggi ho convocato una riunione straordinaria della Conferenza dei presidenti sull'applicazione dell'articolo 21 del regolamento interno per la sospensione precoce del mandato della vicepresidente Eva Kaili – coinvolta nell'inchiesta sulla corruzione dal Qatar – e all'unanimità si è deciso di proporre al Parlamento di porre fine al mandato della vicepresidente Eva Kaili. Il Parlamento prenderà una decisione sulla proposta oggi, all'inizio della sessione di voto alle 12", aveva annunciato questa mattina Metsola intervenendo nella plenaria di Strasburgo.

"Il Parlamento europeo ha revocato la carica di Vicepresidente all’europarlamentare Eva Kaili, attualmente in carcere a Bruxelles per sospetta corruzione ad opera del Qatar. Consideriamo questo come un atto doveroso nel difficile ma imprescindibile percorso di restituire credibilità e fiducia verso il Parlamento europeo, l’unica Istituzione europea eletta direttamente dai cittadini. Questo voto è un primo passo, ma ci aspetta ancora tanto lavoro per garantire trasparenza e imparzialità ai lavori parlamentari. Non possiamo sbagliare", ha commentato in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.