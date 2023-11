Manovra, spuntano tre emendamenti della Lega: dall’opposizione ne arrivano oltre 2.600 A sorpresa la Lega ha presentato tre emendamenti alla Manovra, nonostante le promesse del governo secondo cui dalla maggioranza non sarebbero arrivate richieste di modifica.

A cura di Annalisa Girardi

Nonostante il governo avesse più volte assicurato che dalla maggioranza non sarebbero arrivate richieste di modifica alla Manovra, alla fine in commissione Bilancio sono spuntati tre emendamenti. A presentarli è la Lega: non sono di carattere oneroso, non prevedono cioè una maggiore spesa rispetto a quanto preventivato dal testo licenziato a Palazzo Chigi, ma sono comunque uno strappo alle promesse fatte finora. Il governo si era limitato ad aprire ad alcune correzioni – in particolare per quanto riguarda le pensioni dei medici e gli affitti brevi – ma aveva specificato che queste sarebbero arrivate tramite un maxi-emendamento dei relatori della legge di Bilancio. La Lega però alla fine ha deciso di mettere comunque sul tavolo tre emendamenti, che riguardano enti locali, giustizia e frontalieri. Il resto della maggioranza non sembra esserne troppo contento e alcuni retroscena giornalistici parlano di telefonate tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini a riguardo.

Nel frattempo le opposizioni sono pronte a dare battaglia. In totale le richieste di modifica alla Manovra sono intorno a quota 2.600: ogni schieramento presenterà il proprio pacchetto di proposte sulla legge di Bilancio, ma ci sono anche alcuni fronti comuni, in primis quello della sanità e del salario minimo.

"Dimostreremo che non è vero quello che dice la premier Meloni, che la coperta è corta. Se la sai usare, la coperta è sufficiente, genereremo risorse", ha detto Giuseppe Conte, che oggi presenterà la contro-Manovra del Movimento Cinque Stelle in cui ha inserito anche un rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. Il Partito democratico, da parte sua, ha presentato oltre mille emendamenti: anche i dem in conferenza stampa illustreranno il loro piano sulla Manovra che, ha spiegato il responsabile economico Antonio Misiani, punta a sostenere lavoro, transizione ecologica, sanità, politiche abitative.

Leggi anche Pensioni 2024, per i dipendenti pubblici il ministro Zangrillo dice che il governo cambierà la manovra

Ieri è arrivato anche il parere della Commissione europea sulla legge di Bilancio italiana. Una legge che, secondo Bruxelles, "non appare pienamente in linea con le raccomandazioni del Consiglio europeo". Il vicepresidente dell'esecutivo Ue Valdis Dombrovskis in un'intervista a La Stampa spiega che i conti italiani continuano a essere sotto osservazione e che in primavera si valuterà se aprire una procedura per deficit eccessivo. Nel frattempo, ha aggiunto, il governo dovrà "tenersi pronto a prendere le misure necessarie", facendo attenzione a "non perdere lo slancio sulle riforme e gli investimenti del Pnrr perché le tempistiche per l'attuazione sono abbastanza cariche".