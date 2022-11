Manovra, Matteo Salvini assicura: “Lunedì in Cdm ci sarà anche il Ponte sullo Stretto” “Nella manovra di bilancio che portiamo in Consiglio dei ministri lunedì ci sarà un ponte di cui si parla da 54 anni, il Ponte sullo Stretto di Messina”: lo ha detto Matteo Salvini.

A cura di Annalisa Girardi

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà in manovra. Lo assicura Matteo Salvini, che ne conferma l'approdo in Consiglio dei ministri in programma per lunedì. "Nella manovra di bilancio che portiamo in Consiglio dei ministri lunedì ci sarà un ponte di cui si parla da 54 anni: sarà un esempio del genio italiano perché, se sarà come sarà, sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. L'Italia tornerà un punto di attrazione", ha detto il ministro delle Infrastrutture.

Per poi specificare: "Lunedì in Cdm verrà riattivata la società Stretto di Messina, che è ferma da 9 anni nonostante i costi per gli italiani. Io conto che in questa legislatura partano i lavori". E ancora: "L'obiettivo è che nell'arco di questa legislatura comincino i lavori, diciamo nell'arco di due anni che partano. Nessuno può promettere un ponte in cinque anni, soprattutto se ha la campata unica di 3 km, con costi notevoli. Io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere che l'Europa faccia la sua parte".

Il leader della Lega quindi chiederà all'Unione europea di partecipare al finanziamento del progetto: "E quindi partecipi al finanziamento di un progetto che non è siciliano, è un progetto europeo. Quella non è la Messina-Reggio Calabria, è la Palermo-Berlino. Che stando agli studi sarà una delle opere più green, che toglie più CO2 dall'aria e più inquinamento al mare. E quindi servirà anche all'ambiente".

Per quanto riguarda i posti di lavoro che potrebbe portare l'opera, il ministro delle Infrastrutture afferma: "Le stime sui posti di lavoro, perché il piano finanziario del Ponte sullo Stretto è del 2000 e va aggiornato al 2022, in pianta stabile è più vicino ai 100 che ai 50 mila posti di lavoro".

La manovra è in dirittura d'arrivo. Domani alle 18, secondo quando confermano fonti parlamentari, Giorgia Meloni dovrebbe incontrare i capigruppo di maggioranza a Palazzo Chigi, per fare il punto finale sulla legge di Bilancio. La manovra del governo dovrebbe valere tra i 30 e i 32 miliardi di euro, riportano le agenzie di stampa.