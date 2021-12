Manovra, le novità dopo l’accordo su emendamenti: dal bonus idrico allo stop alla tassa sui tavolini Si attende il via libera alla manovra del governo Draghi, mentre si stringono i tempi. Intanto il governo ha riformulato una serie di emendamenti alla legge di Bilancio.

Mancano dieci giorni alla fine dell'anno, ma la manovra economica approderà solo domani in Aula al Senato. Il pacchetto di emendamenti riformulati dal governo e che quindi dovrebbero essere approvati, però, è foltissimo. Sono arrivate già da questa mattina le prime novità: si va dal finanziamento del fondo antirandagismo al prolungamento del bonus idrico, passando anche per gli aiuti ai proprietari di casa e per lo stop alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Oltre al maxi emendamento del governo, quindi, ci saranno tutta una serie di modifiche alla legge di Bilancio, a partire dalle migliaia di emendamenti presentati dai parlamentari. Ma la manovra è ferma da un mese al Senato, e il tempo sta per scadere.

Verrà prorogato la possibilità di utilizzare lavoratori a termine da parte del ministero dell'Interno per accelerare le procedure di regolarizzazione degli stranieri, previste dal provvedimento del giugno 2020. L'emendamento riformulato proroga il termine di utilizzo fino a 18 mesi totali e rifinanzia la misura con 20 milioni nel 2022. Si aggiungono due milioni di euro per il 2022 per il recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere: un milione di euro è destinato all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e il restante milione va alle attività di monitoraggio e raccolta dati da parte delle Regioni e Province autonome.

Sono previsti sei milioni per il 2022 e cinque all'anno dal 2023 al 2026 per favorire la formazione di giovani autotrasportatori, con l'emendamento che va a finanziare il "voucher patente autotrasporto". E poi 10 milioni per il 2022 al Fondo prevenzione randagismo, altrettanti al Comune di Prato, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale della zona. E ancora: due milioni di euro all'anno dal 2022 al 2024 per "sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle Università"; 10 milioni per la diagnostica molecolare dei tumori; 10 milioni di aiuti per i proprietari di case non liberate dopo una convalida di sfratto; congelato fino a fine marzo il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico; 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto per l'organizzazione e gestione dei campionati europei di nuoto previsti a Roma nel 2022; 3 milioni di euro per finanziare il Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'Aids. Inoltre l'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua viene prorogata per un altro anno. Si tratta del cosiddetto bonus idrico, rinnovato fino al 31 dicembre 2023.