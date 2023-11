Luigi Di Maio dice di aver abbandonato per sempre la politica L’ex ministro e parlamentare, con un passato da leader del Movimento 5 Stelle, dice che con le elezioni dello scorso anno si è chiusa un’era: “Gli italiani sono stati molto chiari nei miei confronti”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Mai più in politica. Luigi Di Maio non lo giura, ma ci siamo molto vicini. Nella sua nuova vita, a soli 37 anni, l'ex ministro e leader del Movimento 5 Stelle è diventato Rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo Persico. E non ha nessuna intenzione di fare passi indietro, anzi. "Dove mi collocherei oggi nello spettro politico italiano? Io ora al massimo sono collocato a Bruxelles, a volte nel Golfo, nient'altro – ha detto ieri a In Mezz'ora su Rai 3 – Non è in linea col mio mandato esprimere un parere del genere, ma in generale credo che per me sia in qualche modo finita un'era e che sia finita un'era politica per l'Italia, con le ultime elezioni".

"Se ho fatto la scelta giusta a uscire dal Movimento 5 Stelle? Avevo un'idea diversa sul governo Draghi e sull'Ucraina e quella scelta poi mi ha portato a presentarmi alle elezioni, e gli italiani sono stati molto chiari nei miei confronti, non abbiamo preso neanche l'1% – ha sottolineato l'ex ministro e vicepremier – Quindi, come dicevo, si chiude una fase, e la cosa importante in questi casi, quando poi alle elezioni arrivano i risultati e non sono lusinghieri, è evitare l'accanimento terapeutico".

"Non aspettatevi niente da me nei prossimi mesi – ha insistito ancora Di Maio – Sul piano politico e delle europee proprio nulla, ma in generale". Poi ha sottolineato: "Fortunatamente tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di darmi questo incarico fino al 2025". Insomma, mai più politica dice l'ex ministro che ha avviato una nuova carriera da diplomatico. E non lo giura, ma ci siamo quasi: "Il mio è un incarico totalmente incompatibile con azioni politiche e come ho già detto non sto pensando alla politica né in questo momento né per il futuro". Se Di Maio stesse dicendo la verità lo rivelerà solo il tempo. Anche perché in politica, come nella vita, vale sempre la regola del mai dire mai. E Di Maio, con una carriera piena di ribaltoni, ne è la conferma.