L'opposizione critica Meloni per le parole a De Luca, Conte: "Si è dimostrata vendicativa e rosicona" Polemica da parte del Pd e del M5s per le parole con cui Giorgia Meloni si è presentata al presidente campano Vincenzo De Luca. Giuseppe Conte ha criticato: "Dimostra di essere da un lato vendicativa, dall'altra rosicona".

A cura di Luca Pons

"Qualcuno coglie anche un atteggiamento verace che può suscitare simpatia. Giorgia è verace, una di noi, una del popolo. Ma è il presidente del Consiglio. E dimostra obiettivamente di essere da un lato vendicativa, perché sta facendo uno scontro con il presidente di una Regione e dietro ci sono anche dei fondi che il governo dovrebbe co-finanziare, e dall'altro sta dimostrando anche di essere – lo dico in romanesco – rosicona". Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, è intervenuto nello scontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Oggi, in visita a Caivano per l'inaugurazione di un impianto sportivo, Meloni si è presentata a De Luca salutandolo con le parole: "Presidente, quella stronza della Meloni. Come sta?". Il video, ripreso da uno dei presenti e rapidamente diffuso sui social, poi rilanciato anche da Atreju, ha fatto discutere.

Conte ha detto che c'è un "problema di prestigio dell'istituzione", che coinvolge Meloni ma non solo: "Faccio un esempio: se tu tieni una ministra accusata di truffa Covid, la tieni lì e non la fai dimettere, è un problema. Siamo riusciti a far dimettere con grandissimo sforzo il sottosegretario Sgarbi e che hanno fatto? Lo hanno poi candidato all'Europarlamento. Questi sono sfregi alle istituzioni", ha commentato il leader del M5s parlando a Di Martedì su La7. "Se tu te la sei presa perché ritieni che un presidente di una Regione abbia mancato di rispetto, per cortesia istituzionale, non rispondi con la stessa moneta. Non è che ci mettiamo a parolacce".

Anche il Partito democratico ha criticato l'uscita di Meloni: "Sembra impossibile, ma la presidente del Consiglio, dopo le barzellette contro Telemeloni e i telespettatori di La7 è riuscita a raggiungere il massimo livello di infantilismo istituzionale oggi con il presidente De Luca", ha affermato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd. "Sono cose che fanno parlare, facili distrazioni per le masse, ma la dura verità che Giorgia Meloni non dice agli italiani, perché siamo in campagna elettorale, è che – mentre usa Caivano per l'ennesima pagliacciata – la politica economica del suo governo è fallimentare: arriverà una manovra correttiva lacrime e sangue dopo il voto di giugno". Chiara Braga, capogruppo dem a Montecitorio, ha parlato di "toni squalificanti", in un episodio creato ad arte "per pubblicare un video sui social".

I vertici del partito di Meloni hanno evitato di commentare l'episodio, ma non tutti. Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, si è espresso sui social: "Il presidente De Luca dice di essere educato? Beh, leggendo le parole dette su Meloni, Fitto, Sangiuliano non lo ha mai dimostrato. Mi pare che oggi Meloni gli abbia dato una lezione di ironia e anche di intelligenza".