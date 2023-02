Liliana Segre ha presentato un disegno di legge per ricordare i cento anni dalla morte di Matteotti Giacomo Matteotti, deputato socialista, fu ucciso da squadristi fascisti il 10 giugno 1924. La senatrice a vita Liliana Segre ha presentato una proposta di legge per commemorare i cento anni da quel giorno: “È un dovere, un monito a difendere libertà e democrazia sempre e ovunque”.

A cura di Luca Pons

Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, ha depositato oggi una proposta di legge per celebrare il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, che cadrà il 10 giugno 2024. Presentare il disegno di legge "è per me un dovere e un onore", ha detto. Segre ha sottolineato l'importanza della figura di Matteotti, "deputato socialista rapito e poi barbaramente assassinato il 10 giugno del 1924 dai fascisti", affermando che "ricordarlo a cento anni dalla scomparsa è un dovere per la Repubblica e rappresenta per tutti noi un monito a difendere i principi irrinunciabili di democrazia e libertà".

Matteotti "grande antifascista, ci ricorda di difendere libertà e democrazia"

La stessa proposta di legge era stata presentata già nella scorsa legislatura ed era stata approvata all'unanimità dal Senato a maggio 2022, ma non aveva fatto in tempo a passare anche dalla Camera prima che il governo Draghi cadesse e si tornasse a votare. Lo scopo è commemorare la morte di Matteotti, "non solo grande antifascista, ma anche uno dei padri della futura Repubblica", con "convegni, mostre, borse di studio per le scuole".

Giacomo Matteotti "non fu il primo e non sarà l'ultimo parlamentare, prima di lui Giuseppe Di Vagno, dopo di lui Giovanni Amendola, ad essere ucciso dallo squadrismo per aver difeso la sorte degli ultimi e la libertà senza altri aggettivi", ha scritto Segre in una lettera rivolta ai suoi colleghi senatori e diffusa dopo aver depositato la proposta di legge. Ma il caso di Matteotti ebbe una particolarità, ha ricordato: "Risale proprio alla sua morte la trasformazione definitiva del regime, già illiberale, in autentica dittatura, dopo lunghi mesi di difficoltà in cui il governo Mussolini si era dibattuto".

Il deputato ucciso dai fascisti ha "interpretato i sentimenti più alti dell'Italia che non intendeva piegarsi alla dittatura nascente". Ricordarlo non è un omaggio fine a se stesso, ma un "monito a difendere libertà e democrazia sempre e dovunque", ha sottolineato la senatrice a vita

Cosa prevede la proposta di legge di Liliana Segre sulla morte di Matteotti

Il disegno di legge prevede di valorizzare "la conoscenza e lo studio della opera di Matteotti, del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale". In più, si vogliono "sostenere tutte quelle azioni – convegni, iniziative didattiche e formative – tese a promuoverne la figura a partire da luoghi che videro protagonista Matteotti".

Infine, ci saranno "apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie", per premiare ricerche e studi che riguardino "la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare". Nel complesso, per finanziare le iniziative previste dalla proposta di legge, servirebbero 1,2 milioni di euro nell'arco dei tre anni 2023, 2024 e 2025.