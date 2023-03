L’ex viceministra Laura Castelli è la nuova portavoce di Sud chiama Nord Laura Castelli è la nuova portavoce di Sud chiama Nord di Cateno De Luca. L’ex viceministra, che non è stata rieletta con Impegno Civico di Di Maio dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle, torna in politica.

A cura di Tommaso Coluzzi

Laura Castelli è la nuova portavoce di Sud chiama Nord. L'ex viceministra all'Economia, eletta con il Movimento 5 Stelle e poi passata a Insieme per il futuro con Luigi Di Maio, era scomparsa dai radar dopo la mancata rielezione a settembre. Alle elezioni politiche era stata candidata proprio con Impegno Civico dell'ex ministro e capo politico grillino, ma il voto fu un disastro per gli ex pentastellati. Ora torna alla ribalta come portavoce del partito di Cateno De Luca: "Ho il piacere di annunciare che Laura Castelli è la nuova portavoce di Sud chiama Nord – spiega in una nota – Con Laura ci siamo conosciuti anni fa mentre io ero sindaco di Messina, oggi è bello accoglierla nella nostra grande comunità di Sud chiama Nord".

"Abbiamo importanti sfide da portare avanti – continua l'ex sindaco di Messina – a maggio ci saranno le amministrative, mentre il prossimo anno Sud chiama Nord parteciperà alle elezioni europee". E rilancia: "Stiamo costruendo un percorso politico ambizioso, sancendo importanti accordi territoriali anche fuori dalla Sicilia".

"Si tratta di un progetto – spiega Castelli all'Adnkronos – che mette al centro di tutto l'equità territoriale e l'unità del Paese, per garantire pari opportunità e risorse a tutti i cittadini da Nord a Sud. Cateno è riuscito a riunire attorno a questo progetto persone valide con grande passione, giovani amministratori preparati e volenterosi". L'ex viceministra non chiude a Letizia Moratti, con cui ci sono "diverse interlocuzioni" in corso.

Poi un breve passaggio su Di Maio: "Il tempo è stato tiranno. Voglio bene a Luigi, in questi anni abbiamo lavorato molto bene insieme. Ora sta pianificando il proprio futuro, non c'è solo la politica nella vita. Io ho scelto di dedicarmi alla consulenza d'impresa, non vivo di politica ma se posso dare una mano lo faccio con grande piacere".