Nuovo caso di deputato positivo al Covid in Parlamento. Questa volta, come conferma la diretta interessata alla Dire, si tratta della deputata del Pd, Beatrice Lorenzin. La notizia è stata appresa in mattinata, dopo che la commissione Bilancio della Camera è stata sconvocata. All’ordine del giorno era prevista la discussione sul Recovery Fund. Sembra essere a rischio anche la seduta dell’aula di domani, riguardante proprio il primo voto sulle risorse che l’Ue destinerà all’Italia. La decisione di sconvocare la commissione è stata presa dopo la notizia della positività al Covid-19 della deputata ed ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.

Lorenzin conferma: sono positiva

La notizia della positività della deputata del Pd viene confermata da lei stessa all’Agenzia Dire. “Sì, lo confermo, ho il Covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono positiva”. L’ex ministra della Salute spiega di avere “febbre e mal di gola”, sintomi riconducibili al Coronavirus. La deputata prosegue, parlando del suo contagio: “Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come è facile contrarlo”. D’altronde la stessa Lorenzin si è più volte detta a favore dell’uso obbligatorio delle mascherine in più contesti, tanto da dirsi a favore dell’utilizzo anche all’aperto.

La deputata Pd: non so come ho preso Covid

Lorenzin ipotizza, allora: “Forse l’ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so”. Infine, l’ex ministra della Salute risponde alla domanda sull’app Immuni e sul fatto che lei l’abbia scaricata o meno. “Ho avuto un problema con il cellulare”, replica Lorenzin. “Non sono riuscita a scaricarla”, conclude la deputata del Pd. Lorenzin su Twitter, attraverso un breve video, conferma nuovamente: "Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho mal di gola e febbre ma la situazione è tranquilla. Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus, se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Rimanere contagiati è più facile di quel che pensiamo".

Covid, positivo anche il sottosegretario Merlo

In mattinata è emersa la notizia della positività anche di Riccardo Merlo, sottosegretario agli Esteri. Secondo quanto appreso dall'Ansa da fonti parlamentari, tutti i componenti della commissione Esteri della Camera verranno sottoposti a tampone. I commissari, infatti, sono stati a contatto con il sottosegretario Merlo. Positivo, inoltre, anche il senatore del Maie Adriano Cario, come annunciato da lui stesso sabato 3 ottobre.