Levante canta ‘Bella ciao’ e fa un in bocca al lupo a Schlein per le primarie Pd: “La adoro tanto”

A cura di Annalisa Cangemi

Durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo c'è spazio anche per parlare delle primarie del Partito Democratico, che si terranno il prossimo 26 febbraio. Una delle cantanti in gara, Levante, che ha portato sul palco la canzone ‘Vivo', durante una conferenza stampa, ha detto apertamente di parteggiare per Elly Schlein, ex europarlamentare ed ex numero due del governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, suo principale avversario, stando agli ultimi aggiornamenti che arrivano dal voto dei circoli.

Ecco cosa ha detto l'artista di origini siciliane (il cui vero nome è Claudia Lagona): "Volevo dire ‘Ciao bella' a Elly Schlein. Io la adoro tanto. E quindi, in bocca al lupo". Un giornalista la incalza: "Ma ‘Bella Ciao'? Un po' più di coraggio della Pausini, dai!", in riferimento all'episodio in cui Laura Pausini, ospite in una trasmissione spagnola, non aveva voluto cantare ‘Bella Ciao', perché "è una canzone troppo politica".

Levante sorride e non se lo fa ripetere due volte e intona il canto popolare dedicato alla Resistenza italiana: "Una mattina mi son svegliato, oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!".

Non è la prima volta che Levante si esprime a favore di Schlein. Lo aveva già fatto in un post su Instagram contro Giorgia Meloni: "Visto che sono una donna, sono una madre e provo ad essere un’umana degna di essere tale, vorrei riportare un pensiero puntuale di Elly Schlein: ‘C’è molta differenza tra leadership femminili e leadership femministe'". Nel post Levante criticava lo slogan di Giorgia Meloni, "Sono una donna, sono una madre, sono cristiana", puntava il dito contro l'utilizzo della fiamma tricolore da parte di Fratelli d'Italia e difendeva il diritto d'aborto.

La candidata in corsa per la segreteria dei dem, nel mese di dicembre, aveva già dichiarato di essere un'appassionata del Festival di Sanremo: "Io seguo molto Sanremo, con gli amici organizziamo sempre dei gruppi di ascolto". In quell'occasione non aveva nascosto le sue simpatie proprio per Levante, annunciando che avrebbe fatto il tifo per lei e per la cantante romana Elodie, che sul palco dell'Ariston ha portato il brano ‘Due': "Propongo un ticket Elodie-Levante – aveva detto ad Agorà Schlein – Ma faccio il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti".