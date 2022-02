Le reazioni della politica italiana all’invasione russa dell’Ucraina Mario Draghi ha parlato di “attacco ingiustificato e ingiustificabile”. Matteo Salvini ha detto che la “Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare”. Enrico Letta parla di “reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Europa”. Ecco le reazioni della politica italiana all’invasione russa dell’Ucraina.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Crisi Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Il governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile". È quanto afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una nota, commentando quanto accaduto nella notte con l'invasione russa dell'Ucraina dopo che Vladimir Putin ha annunciato un'operazione speciale nel Paese. "L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione", ha aggiunto. Oggi Draghi dovrebbe partecipare sia al vertice del G7 annunciato dal presidente statunitense Joe Biden, sia al Consiglio europeo con gli altri capi di Stato e di governo Ue per decidere come affrontare la situazione e le misure da adottare contro Mosca.

"L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L'Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici", ha aggiunto in un tweet il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Anche da parte della Lega, il leader Matteo Salvini, ha condannato gli attacchi: "La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio è l'immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati". Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha scritto su Twitter: "L'Italia deve condannare senza ambiguità l'attacco all'Ucraina e, insieme agli alleati, reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Europa. I comodi terzisimi sono stati spenti dalle bombe di Putin, ora è o di qua o di là". Giorgia Meloni, invece, afferma: "Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale".

"Inaccettabile l'attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. l'Italia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori", ha scritto invece Matteo Renzi.