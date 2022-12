Le novità sul taglio del cuneo fiscale in Manovra: chi avrà l’aumento di stipendio Con il maxi emendamento del governo di Giorgia Meloni alla Manovra cambia anche il taglio del cuneo fiscale: l’abbassamento del 3%, infatti, è stato esteso per tutti i redditi fino ai 25mila euro.

A cura di Annalisa Girardi

La presidente Giorgia Meloni

Il taglio del cuneo fiscale al 3% è stato esteso ai redditi fino a 25mila euro. Si tratta di una delle ultime novità arrivate con il maxi emendamento del governo alla Manovra, insieme al ritiro della norma sui Pos e all'ulteriore stretta per il Reddito di cittadinanza. Anche i redditi tra i 20mila e i 25mila euro potranno ora beneficiare del taglio di un ulteriore punto percentuale al cuneo fiscale, che si aggiunge alla decontribuzione già prevista da Mario Draghi.

Come cambia il taglio del cuneo fiscale nel 2023

Con il maxi emendamento del governo alla Manovra, che entro il 31 dicembre deve essere approvata dal Parlamento, cambia il taglio del cuneo fiscale a beneficio della fascia di reddito tra i 20 e i 25mila euro. Presentando la legge di Bilancio il governo di Giorgia Meloni aveva annunciato la proroga dell'abbassamento di due punti percentuali del cuneo fiscale (introdotto dal precedente esecutivo) per i redditi fino a 35mila euro, aggiungendo uno sconto di un ulteriore punto percentuale per quelli al di sotto dei 20mila euro.

Quindi il taglio del cuneo fiscale sarà del 3% sotto i 25mila euro e del 2% per i redditi tra i 25 e i 35mila euro.

Per chi aumentano gli stipendi in busta paga con il taglio al 3%

Per quest'ultima fascia non cambia nulla in busta paga, semplicemente sarà prorogato lo sconto già previsto da Draghi, che sarebbe altrimenti scaduto a fine 2022. La novità invece, riguarda i redditi più bassi, quelli al di sotto dei 25mila euro, che vedranno un aumento (seppur contenuto) nella paga mensile.

"Rivendichiamo una Manovra che risponde agli impegni presi in campagna elettorale, contenuti nel programma di coalizione per il quale siamo stati votati e abbiamo vinto le elezioni. Questa Manovra inoltre indica gli obiettivi da raggiungere nell'arco della legislatura. Da subito il sostegno alle famiglie e alla natalità con finanziamenti importanti; gli aiuti alle imprese; il taglio del cuneo fiscale ad esempio sono misure contenute nel programma di coalizione e le stiamo attuando", ha commentato la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, dopo l'annuncio del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sul maxi emendamento.