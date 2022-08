Le liste ufficiali dei candidati del Movimento 5 Stelle: Conte capolista in cinque collegi Sul blog del Movimento Cinque Stelle sono state pubblicate le liste di tutti i candidati nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Giuseppe Conte è candidato in cinque collegi in quattro diverse Regioni.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Movimento Cinque Stelle ha reso noti i risultati delle parlamentarie. Sul blog sono infatti state pubblicate le liste di tutti i candidati nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Per quanto riguarda gli uninominali, invece, si precisa che il presidente Giuseppe Conte, insieme al Garante, si riserva la valutazione "di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali". Tradotto: i vertici hanno ancora tempo fino al 22 settembre per determinare le candidature negli uninominali. Da parte sua, Conte risulta candidato in quattro Regioni e cinque collegi a Montecitorio. Vediamo quali e chi sono gli altri candidati nel proporzionale.

Il leader M5s è candidato in cinque collegi in quattro diverse Regioni. Che sono Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia. Nello specifico Conte si presenta come capolista in questi collegi: Lombardia 1-01, in Lombardia 1 – 02, in Campania 1 – 01, in Puglia – 01 e in Sicilia 1 – 01. Proprio in Lombardia, oltre che Conte, sono capolista anche la vicepresidente Cinque Stelle Alessandra Todde (che è capolista anche in Sardegna) e Samuel Sorial (fratello di un altro esponente M5s, Giorgio).

L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino è invece candidata come capolista alla Camera nei quattro collegi del Piemonte. L'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho è candidato nel terzo collegio dell'Emilia Romagna e nel primo collegio della Calabria. L'ex ministro per la Transizione ecologica Sergio Costa correrà come capolista nel secondo collegio Campania 1. Il vicepresidente M5s Riccardo Ricciardi è candidato come capolista in Toscana mentre l'altro vice, Michele Gubitosa, nel secondo collegio in Campania.

Leggi anche Cosa vogliono fare Salvini e Meloni con il Reddito di cittadinanza in caso di vittoria del Centrodestra

camera

Tra i candidati M5s per il Senato, sempre per quanto riguarda i collegi plurinominali, troviamo invece il ministro dell'Agricoltura uscente, Stefano Patuanelli, come capolista: correrà in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Sono capolista anche l'ex capogruppo al Senato Ettore Licheri e l'attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone: il primo si presenterà in Sardegna, Piemonte e Toscana, la seconda in Campania.

senato