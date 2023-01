Le crisi persistenti hanno abbassato la qualità di vita dei cittadini europei: i dati Eurobarometro Per il 46% dei cittadini europei a causa delle crisi persistenti, dalla pandemia di Covid alla guerra in Ucraina, fino all’aumento dell’inflazione, la propria qualità della vita si sia abbassata.

A cura di Annalisa Girardi

La qualità della vita dei cittadini europei ha accusato fortemente l'impatto delle recenti crisi, dal Covid alla guerra in Ucraina. Per quasi la metà della popolazione Ue gli standard di vita si sono abbassati a causa del difficile momento storico che stiamo attraversando. È quanto emerge dall'ultima analisi dell'Eurobarometro, il sistema di sondaggi utilizzato dalle istituzioni europee per fotografare l'opinione pubblica europea.

Il 46% dei cittadini europei afferma che a causa delle crisi persistenti, dalla pandemia di Covid alla guerra in Ucraina, fino all'aumento dell'inflazione, la propria qualità della vita si sia abbassata. In Italia questa percentuale è un po' più bassa e si ferma al 41%: c'è però un'altra fetta di popolazione pari al 40%, che crede che sia solo questione di tempo e la qualità di vita finirà per abbassarsi nel prossimo futuro.

L'impatto delle crisi sulla qualità della vita degli europei

Il 93% dei cittadini europei si dice preoccupato in particolare per l'aumento del costo della vita, una percentuale che in Italia sale fino al 98%. Nel nostro Paese si registrano anche più cittadini turbati per la povertà e l'esclusione sociale che rischiano di aumentare, il 92% contro l'82% della media europea. Inoltre, se in Europa oltre la metà della popolazione, il 54%, dice di riuscire a vivere in modo confortevole con il proprio stipendio, in Italia le cose cambiano e più di un cittadino su due, il 52%, ha delle difficoltà economiche. Ad essere sopra la media europea sono soprattutto i Paesi del Nord, i più ricchi, come Svezia, Danimarca e Finlandia.

Per quanto a livello europeo più della metà della popolazione ritenga di riuscire a vivere in modo confortevole, c'è comunque un 39% che dice di avere problemi a pagare le bollette, soprattutto visti i rincari e la crisi energetica. Ancora una volta, per l'Italia le cose sembrano più difficili: nel nostro Paese, infatti, è il 64% a dire di non riuscire a pagare le bollette. Peggio di noi solo Portogallo, Bulgaria e Grecia. Anche in questo caso il sondaggio dimostra come ad avere meno problemi sono i Paesi dell'Europa settentrionale, in primis Danimarca, Svezia e Olanda.

Insomma, in diversi ambiti Eurobarometro certifica il divario tra i Paesi del Nord Europa e quelli Mediterranei. Va però notato che l'ottimismo per il futuro è crollato principalmente nei cittadini di Stati come Svezia, Finlandia e Germania, che raccontano al tempo stesso di riuscire comunque a mantenere una qualità della vita confortevole, nonostante le crisi.

Il sostegno all'Ucraina tra i Paesi Ue

I sondaggisti europei hanno anche analizzato il sostegno all'Ucraina nei diversi Paesi membri. In media, tra i 27 Stati, il 74% dei cittadini esprime convintamente il proprio supporto a Kiev. In Italia sono leggermente meno, il 63%. Se in Europa, poi, l'81% teme che il conflitto si allarghi ad altri Paesi, in Italia lo pensa ben l'89% della popolazione. E l'88% ha paura che possa scaturire in un incidente nucleare, contro il 74% di media europea.

Cosa pensano gli europei dell'Europarlamento?

Infine, il sondaggio di Eurobarometro indaga il rapporto tra cittadini e Parlamento europeo. Per quanto riguarda i valori che questo dovrebbe proteggere, la maggioranza degli europei non ha dubbi: l'Eurocamera ha il compito principale di tutelare la democrazia, seguita dai diritti umani e dalla libertà di stampa. Chiaramente è una percezione che cambia molto a seconda di Stato membro.

Per quanto riguarda invece temi e priorità che dovrebbero trattare i deputati europei, per la maggior parte dei cittadini questi sono la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la salute e il cambiamento climatico. Come per i valori, anche in questo caso la situazione cambia molto da Paese a Paese. Per gli italiani uno degli argomenti di cui dovrebbe occuparsi il Parlamento europeo è la questione migratoria, non ritenuta invece così urgente da altri Paesi europei.