L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Sgarbi per via delle consulenze d’oro del sottosegretario

A cura di Tommaso Coluzzi

Una prima risposta su Vittorio Sgarbi, firmata dall'Antitrust, è già arrivata: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di aprire un procedimento istruttorio nei confronti del sottosegretario alla Cultura, dopo la segnalazione arrivata direttamente dal ministro, Gennaro Sangiuliano. Il caso, di cui si è parlato a lungo la scorsa settimana, è quello delle consulenze d'oro di Sgarbi, finite nel mirino dell'Antitrust perché potrebbero violare la legge e generare una incompatibilità con la titolarità della carica di governo al Mic. Si tratterebbe, in sostanza, di un conflitto di interessi per Sgarbi tra il lavoro svolto al ministero e quello da privato conferenziere, profumatamente remunerato.

Con una nota, l'Autorità ha sostanzialmente detto che avvierà un'istruttoria per verificare i documenti trasmessi dallo stesso Sangiuliano, come annunciato dal ministro stesso. Il caso è scoppiato dopo un'inchiesta del Fatto Quotidiano, che rivelava come Sgarbi avesse percepito circa 300mila euro per la sua attività da conferenziere – tra mostre, premi e interventi pubblici – da febbraio a oggi. Il ministro Sangiuliano ha detto quasi immediatamente che l'attività del suo sottosegretario, a suo modo di vedere, è illegale, poi ha trasmesso le informazioni in suo possesso. Da allora, la linea del governo è stata più o meno sempre la stessa: aspettiamo il parere dell'Antitrust.

A tenere la stessa linea è stata anche Giorgia Meloni, mentre molti deputati e senatori di centrodestra hanno fatto filtrare per giorni che la situazione di Sgarbi fosse molto meno solida di quanto comunicato ufficialmente. L'imbarazzo del governo, e del ministro Sangiuliano, sulla questione è stato abbastanza palese. Perciò, dopo il parere dell'Antitrust, il sottosegretario potrebbe essere rimosso dall'incarico. Anche perché non è la prima volta che Sgarbi procura qualche grana al governo. Le opposizioni non perdono tempo e chiedono le dimissioni dal giorno in cui è scoppiato il caso.