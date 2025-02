video suggerito

La Russia attacca Mattarella dopo il paragone tra Mosca e il Terzo Reich: "Invenzioni blasfeme e scandalose" Il discorso di Mattarella a Marsiglia, in cui ha paragonato l'aggressione russa in Ucraina al progetto del Terzo Reich, ha scatenato una dura reazione di Mosca, che ha definito le sue parole false e offensive, e lo ha accusato di diffondere "invenzioni blasfeme".

A cura di Francesca Moriero

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate durante una lezione all’Università di Marsiglia lo scorso 5 febbraio, "offensive, scandalose e del tutto false", accusandolo di diffondere "invenzioni blasfeme".

"È strano e folle sentire affermazioni del genere dal presidente dell'Italia, un Paese che sa bene cosa sia stato realmente il fascismo", ha dichiarato Zakharova. "Mattarella ha tracciato parallelismi storici scandalosi e falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista", ha detto. Secondo la portavoce russa, la Russia non può essere paragonata al Terzo Reich perché fu vittima dell'aggressione nazista e contribuì in modo decisivo alla sconfitta del nazismo in Europa: "Il nostro Paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler”, ha aggiunto Zakharova."Ma il nostro Paese non solo è riuscito a cacciare il nemico dal suo territorio, ma lo ha anche riportato indietro fino a casa, distruggendolo. E allo stesso tempo ha liberato l'Europa dal nazismo e dal fascismo".

Il discorso di Mattarella all'Università di Marsiglia

Il 5 febbraio 2025, durante una lezione all'Università di Marsiglia, il Presidente della Repubblica Mattarella, ha affrontato il tema delle minacce alla democrazia e alla pace in Europa, tracciando un parallelismo tra l'aggressione russa in Ucraina e l'espansione del Terzo Reich: "Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi; fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”, aveva dichiarato Mattarella. Il riferimento del capo dello Stato alla storia del Novecento non era casuale: "Spesso gli squilibri che affiorano hanno radici remote negli strascichi lasciati dai conflitti del passato. Oppure corrispondono a pulsioni, ad ambizioni di attori che ritengono di poter giocare una partita in nuove e più favorevoli condizioni, con l'attenuarsi delle remore rappresentate dalle possibili reazioni della comunità internazionale".

Il Presidente, nel suo discorso, aveva poi sottolineato l'importanza delle organizzazioni internazionali come strumenti per il mantenimento della pace e ha ribadito il ruolo dell'Unione Europea nella difesa della democrazia e dei diritti fondamentali.

"L'Europa non tradirà libertà e democrazia", aveva affermato, mettendo in guardia da quelli che ha definito i "neo-feudatari del Terzo millennio", riferendosi a soggetti che mirano a controllare risorse globali strategiche come il cyberspazio e lo spazio extra-atmosferico, minacciando la sovranità degli Stati.