La Ocean Viking ha salvato oltre cento persone nel Mediterraneo, tra loro anche 3 neonati “La scorsa notte la Ocean Viking ha evacuato 113 persone da un gommone nero sovraccarico che viaggiava nel buio completo”, hanno fatto sapere dalla Ong Sos Mediterranee. Tra loro anche tre neonati: il più piccolo ha appena tre settimane.

A cura di Annalisa Girardi

La nave umanitaria Ocean Viking ha soccorso 113 persone migranti nel Mediterraneo. Tra loro ci sono anche donne incinte, minori non accompagnati e tre neonati. Il più piccolo ha appena tre settimane. Lo ha fatto sapere la Ong Sos Mediterranee: "La scorsa notte la Ocean Viking ha evacuato 113 persone da un gommone nero sovraccarico che viaggiava nel buio completo", si legge nella nota dell'organizzazione.

E ancora: "Tra i sopravvissuti, di cui si ora si sta prendendo cura l'equipaggio e la Croce rossa, ci sono anche 23 donne, di cui alcune incinte, circa trenta minori non accompagnati e tre neonati, di cui il più piccolo ha appena tre settimane".

L'operazione di soccorso avviene a circa un mese dal salvataggio che ha portato a sfiorare lo scontro diplomatico tra Francia e Italia. "Come va con la Francia e Macron? Non stiamo alle elementari. I rapporti sono meno personali e più politici. Italia e Francia difendono gli interessi nazionali consapevoli che poi si deve trovare una soluzione", aveva detto pochi giorni fa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando dei rapporti tra i due Paesi e del dossier che ancora non è stato risolto, quello della gestione comune dei flussi migratori.

Intanto oggi al Viminale è stato convocato un vertice per fare il punto sui nuovi decreti Sicurezza, al cui interno dovrebbe essere inserita anche la norma per contenere le attività delle Ong nel Mediterraneo.

Nel frattempo continuano gli sbarchi autonomi e i soccorsi della Guardia costiera. Oggi delle motovedette della Guardia costiera di Siracusa si sono dirette a largo, dove è stato segnalato un barcone con circa 500 migranti in pericolo. Questa notte due barchini sono arrivati a Lampedusa e i migranti che viaggiavano a bordo di questi sono stati trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola, che torna ad essere particolarmente affollato. Su 350 posti disponibili, ora nel centro si trovano circa 670 persone. In mattinata 65 di queste sono salite su un traghetto che le ha trasferite a Porto Empedocle.