La ministra Roccella difende Lollobrigida: “Le etnie esistono, noi orgogliosi di essere italiani” La ministra della Famiglia difende il collega Lollobrigida, di nuovo al centro della bufera per aver detto di voler “tutelare l’etnia italiana” con l’aumento della natalità: “Le etnie esistono, noi siamo tutti orgogliosi di essere italiani”, ha detto Roccella.

A cura di Tommaso Coluzzi

Non solo le etnie esistono, ma bisogna essere anche orgogliosi della propria. La ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Eugenia Roccella, ha difeso il suo collega Francesco Lollobrigida, finito nuovamente al centro della bufera per le sue frasi sulle etnie. Già in passato il titolare dell'Agricoltura – e braccio destro della presidente Meloni – era scivolato citando la teoria del complotto della sostituzione etnica. Lollobrigida non si è mai scusato, anzi: ha sempre cercato spiegazioni più o meno convincenti per discolparsi. Allo stesso modo si è presentato ieri agli Stati generali della natalità a Roma, tornando spontaneamente sull'argomento e tirando fuori una nuova perla: "Non esiste una razza italiana, ma un'etnia da tutelare". Perciò Fratelli d'Italia spinge per la ripresa della natalità, per difendere l'etnia.

Le parole di Lollobrigida hanno scatenato la reazione delle opposizioni, in primis della segretaria del Pd Schlein, ma anche la difesa da parte dei suoi colleghi e alleati: "Oggi parliamo di ambientalismo, di green e quindi di conservazione di tante cose, dell'ambiente, delle tradizioni, si tratta anche qui di conservare qualcosa, si tratta di conservare il nostro patrimonio di tradizioni, di cultura – ha detto Roccella a Radio24 – credo che questa sia la preoccupazione del ministro Lollobrigida. Non si tratta certamente di conservare una razza che non esiste, si tratta di conservare un patrimonio culturale".

"Le etnie esistono, noi siamo tutti orgogliosi di essere italiani e ci dà molto fastidio quando la nostra italianità viene messa in discussione – ha aggiunto ancora la ministra Roccella, difendendo il collega di governo – Pensiamo agli attacchi che vengono dall'estero e tutti gli italiani sono infastiditi da questo, perché c'è un senso di identità legato proprio a questo, non certamente legato a una razza ma a un patrimonio di cultura, di tradizione a cui tutti siamo affezionati".