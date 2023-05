Elly Schlein contro il ministro Lollobrigida: “Il concetto di razza non dovrebbe esistere” Pd e Movimento 5 Stelle si scagliano contro il ministro Lollobrigida, che oggi ha parlato di “etnia italiana da tutelare”: “Il concetto di razza non dovrebbe esistere – ha detto Elly Schlein – lasciamolo ad altri tempi”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le parole del ministro Lollobrigida non sono passate inosservate, di nuovo. L'esponente del governo Meloni è tornato sulla storia della sostituzione etnica, ribadendo la sua posizione con altri concetti, che alle opposizioni sono sembrati altrettanto inopportuni. Per il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare bisogna "tutelare l'etnia italiana", perciò lui e il suo partito, Fratelli d'Italia, hanno particolarmente a cuore la questione della natalità. Parole diverse, insomma, ma concetti molti simili a quelli espressi in passato: "Sono estremamente sbagliate, e non sono le prime – dice Elly Schlein a Piazza Pulita, su La7 – Il concetto di razza non dovrebbe esistere. Penso che sia un concetto che dovremmo lasciare ad altri tempi".

La leader del Pd non è stata l'unica a intervenire contro Lollobrigida. Restando tra i dem: "Meloni faccia dimettere il cognato-ministro, ormai è impresentabile", dice Alessandro Zan. "Ministro Lollobrigida – scrive Simona Malpezzi sui social – le mie figlie hanno padre tedesco, nonna croata, bisnonna olandese e un'altra estone. Come me le classifica? Prima la razza, poi l'etnia: errare è umano, perseverare… non è che magari lei ci crede davvero?". Pina Picierno chiede che "qualcuno spieghi al ministro che, per quanto queste parole siano un tipico e ormai consueto tentativo dei nostalgici del ventennio, siamo nel 2023, non nel 1923".

"Dopo la sostituzione etnica, la difesa dell'etnia italiana – commentano deputati e senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Agricolura – Lollobrigida continua a rilasciare dichiarazioni gravissime, semplicemente inaccettabili. La presidente Meloni non può più fare finta di niente. Sostituisca Lollobrigida, oppure ammetta che quella del ministro è la linea di tutto il suo governo". Per Arturo Scotto di Articolo 1, Lollobrigida è un "provocatore seriale": "Meloni lo cacci, sennò significa che condivide queste farneticazioni".