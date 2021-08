Ius Soli, Lamorgese favorevole: “La politica trovi una sintesi”. Salvini: “La ministra vaneggia” La ministra degli Interni Luciana Lamorgese. “La politica dovrà fare i suoi riscontri e spero si arrivi a una sintesi” sullo Ius Soli. “La cosa importante è pensare anche all’inclusione sociale, sono ragazzi che si devono sentire parte integrante di una società”. Dura replica di Salvini: “Invece di vaneggiare di Ius Soli, il ministro dell’Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente”.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un botta e risposta tra gli ultimi due responsabili del Viminale, l'attuale ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il segretario della Lega Matteo Salvini. Intervistata da il direttore de La Stampa Massimo Giannini per la rubrica '30 Minuti al Massimo' sul tema delle migrazioni la ministra ha commentato: "Salvini evidentemente non ha ben chiare quelle che sono le difficoltà che stiamo vivendo quotidianamente, ma se ci sono iniziative che non abbiamo adottato e lui ci può suggerire per bloccare gli arrivi via mare io li raccolgo volentieri". Poco dopo ha però toccato uno dei nervi scoperti del leader del carroccio, lo Ius Soli, tema tornato al centro del dibattito dopo i successi alle Olimpiadi di atleti di colore che indossavano le divise dell'Italia: "È un tema che si pone e di cui dobbiamo ricordarci non solo quando i nostri atleti vincono delle medaglie", ha detto Lamorgese. "La politica – ha spiegato – dovrà fare i suoi riscontri e spero si arrivi a una sintesi". La ministra degli Interni ha ribadito la necessità di aiutare "le seconde generazioni a farle sentire parte integrante della società". "La cosa importante è pensare anche all’inclusione sociale, sono ragazzi che si devono sentire parte integrante di una società". Insomma, il tema dello Ius Soli anche per la ministra non deve essere legato a meriti sportivi ma deve essere posto come diritto universale.

Salvini: "Lamorgese vaneggia"

Le parole di Lamorgese non hanno tuttavia persuaso Matteo Salvini, che ha risposto duramente: "Invece di vaneggiare di Ius Soli, il ministro dell’Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente, viste le decine di migliaia di sbarchi organizzati dagli scafisti, senza che il Viminale muova un dito", ha scritto su Twitter il segretario della Lega E ancora in un altro post: "Lamorgese annuncia ‘controlli a campione' nei bar e nei ristoranti. Quanto dobbiamo aspettare per ‘controlli a campione' anche nei porti e ai confini?".