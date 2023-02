Ira di Fdi per il bacio di Rosa Chemical a Fedez, ora Meloni vuole cambiare i vertici Rai Il bacio sul palco della finale di Sanremo tra Rosa Chemical e Fedez fa infuriare Fratelli d’Italia. E Meloni sarebbe pronta a chiedere un cambio vertice in Rai, per la performance di Fedez contro il governo e contro il viceministro Bignami.

A cura di Annalisa Cangemi

Quel bacio sul palco del Festival di Sanremo che Rosa Chemical ha stampato sulla bocca di Fedez alla fine della sua esibizione ha fatto infuriare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e non solo.

L'artista in gara, mentre cantava, si è avvicinato a Fedez, che era seduto in platea, mimando dapprima un atto sessuale, e poi lo ha baciato in bocca alla fine della canzone, un attimo prima che rientrasse in scena da dietro le quinte la moglie Chiara Ferragni. Davanti agli sguardi sorpresi di Amadeus e dell'imprenditrice, co-conduttrice della finale, ha risposto con un sorriso: "Mi è scattato l'amore".

Subito dopo ci sarebbe stato anche un chiarimento tra il rapper e la moglie: in un video che gira tra i social, e che mostra quella che sembra una pausa pubblicitaria all'Ariston, si vede Fedez salire sul palco e i due scambiarsi alcune battute. Ferragni è sorridente e lui allarga le braccia, come a sottolineare di non avere responsabilità dell'accaduto. Intorno a loro, Amadeus e alcuni degli autori del festival, tutti sorridenti, in un clima che sembra sereno. Il video si chiude però con Chiara che invita il marito a seguirla dietro le quinte.

L'episodio non è piaciuto a diversi politici esponenti politici, che hanno criticato Rosa Chemical dai loro profili social. "Blaterano di record di ascolti, ma negli anni hanno perso milioni di spettatori. Del resto, quante persone avete visto alla festa dell'Unità? Basta canone RAI per finanziare la propaganda liberal", ha scritto l'ex senatore leghista Simone Pillon.

"Ho amici omosessuali che detestano la volgarità e l’esibizionismo. Ma per qualcuno sono omofobi pure loro. Il clima è quello della caccia alle streghe", ha scritto il senatore Raffaele Speranzon (Fdi).

L'ex parlamentare di Fi Elio Vito commenta invece ironico: "Domani mi aspetto almeno una interrogazione parlamentare da Fratelli d'Italia".

Meloni infuriata per la foto del viceministro Bignami mostrata da Fedez

Secondo un retroscena del Corriere della Sera da Palazzo Chigi sarebbe trapelato molto più che semplice disappunto per la performance di Fedez, in cui il cantante ha strappato in diretta la foto del viceministro Galeazzo Bignami, che indossava una divisa nazista. Per Meloni quel gesto sarebbe stato "inopportuno" e "pericoloso", perché "prima o poi qualche squilibrato potrebbe passare dalla violenza verbale a quella fisica e colpire uno di noi", è il ragionamento di diversi esponenti del governo. Secondo il retroscena ora Meloni vorrebbe accelerare per un cambio di vertice in Rai, invocando le dimissioni dell'ad Carlo Fuortes. Per Fdi i vertici "hanno perso il controllo dell'azienda". Del resto lo ha dichiarato anche il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi: "Non so quando, ma penso che saranno cambiati i vertici Rai".

Per Meloni i messaggi di Fedez sul governo e contro la ministra Roccella, il tira e molla sull'invito al presidente ucraino Zelensky, sono il segno che la misura è ormai colma.

Lo stesso Bignami si è detto addolorato: "Ho chiesto più volte scusa per quello scatto sbagliato che risale al 2005". Secondo le ricostruzioni del quotidiano La Verità, il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, mente, perché al contrario di quanto dichiara sarebbe stato informato del contenuto show di Fedez Secondo il quotidiano la Rai sapeva tutto. Per i dirigenti di Fdi, che avrebbero anche ascoltato delle registrazioni, il cantante aveva in programma di mostrare la foto di Bignami a testa in giù, per evocare piazzale Loreto. Ma la provocazione sarebbe sembrata eccessiva alla Rai, per cui Fedez ha ripiegato sul piano B, strappare la foto.