"Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana Segre. Dobbiamo scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un intervento in Campidoglio. Il premier Conte ha commentato la notizia degli insulti rivolti alla senatrice a vita Liliana Segre, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz. "È un mio auspicio, non spetta al presidente del Consiglio dettare l'agenda del Parlamento, però mi piacerebbe che tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento valutassero questa possibilità e quali siano le norme più indicate per contrastare le aggressioni verbali che dobbiamo bandire dal nostro consesso sociale e umano", ha detto ancora Conte conversando con i cronisti. Un articolo del quotidiano Repubblica ha anticipato gli insulti ricevuti da Liliana Segre, riprendendo un rapporto dell’Osservatorio sull’antisemitismo. “Questa (…) ebrea di m. si chiama Liliana Segre, chiedetevi che cazzo a fatto per diventare senatrice a vita stipendiata da noi ed è pro invasione? Hitler non (h)ai fatto bene il tuo mestiere”, uno dei tanti insulti alla senatrice. Liliana Segre è nel mirino della rete dal 19 gennaio 2018, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha nominata senatrice a vita.

Attacchi a Liliana Segre, le reazioni – La notizia degli insulti rivolti alla senatrice ha scatenato un’ondata di sdegno ed emozione. Oltre a Conte, sono diversi gli esponenti politici intervenuti oggi sul tema. Per la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, "i messaggi carichi di odio all'indirizzo della senatrice Liliana Segre sono un insulto alla storia e alle istituzioni di un Paese che sul rifiuto dell'antisemitismo e sul ripudio della violenza ha eretto la sua architettura democratica e ritrovato la pace, la libertà e il progresso". Nicola Zingaretti si è detto schifato. “Non trovo termine più adatto per commentare i continui insulti che la senatrice Liliana Segre riceve ogni giorno in rete. Sono insulti antisemiti o di genere che non possono passare più inosservati”, ha detto il segretario del Pd. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, interviene con un post su Facebook: "Chi attacca Liliana Segre non sta attaccando una donna, una sopravvissuta all'Olocausto. Sta attaccando se stesso: perché noi siamo tutti Liliana Segre".