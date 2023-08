Incidente ferroviario a Brandizzo, Mattarella: “Morire sul lavoro è oltraggio ai valori della convivenza” Il Presidente della Repubblica Mattarella commenta il gravissimo incidente sulla linea Torino-Milano, in cui hanno perso la vita 5 operai: “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sul gravissimo incidente ferroviario avvenuto questa notte vicino Torino, sulla linea Torino-Milano, in cui hanno perso la vita cinque operai. I cinque uomini sono stati travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo. "Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza", ha detto Mattarella aprendo il suo intervento al convegno su Spinelli a Torre Pellice (Torino).

Per le vittime della tragedia è stato osservato un minuto di raccoglimento al convegno sul tema ‘Il sogno europeista è nato qua. Una sfida da completare', dove si trovava appunto il Capo dello Stato. Il minuto di silenzio è stato chiesto dal sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, che è intervenuto sottolineando come "questo avrebbe dovuto essere un giorno di gioia, invece siamo qui a piangere i cinque lavoratori morti nella notte a causa di un incidente sul lavoro".

"Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte", ha detto il Capo dello Stato. "Grazie sindaco – ha aggiunto – per questa iniziativa che richiama quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza".

Si chiamava Kevin Laganà la vittima più giovane dell'incidente. Le altre quattro vittime sono Michael Zanera, Giuseppe Servillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Lombardo. I cinque erano tutti dipendenti della Si.Gi.Fer. di Borgo Vercelli. Altri due operai sono rimasti illesi e sono stati trasportati in ospedale in stato di shock. Sconvolto anche il macchinista che è stato visitato sul posto, e probabilmente in giornata verrà interrogato sull'accaduto.

Salvini apre commissione di inchiesta interna: "Errore umano"

"Da stanotte seguiamo l'incidente che ha portato via 5 vite, tutte le ricognizioni sono in corso. La procura fa il suo e il ministero nominerà una commissione d'inchiesta interna. Nel 2023 non si può morire sui binari di notte, è evidente che un errore umano c'è stato. Non sono in condizioni umane per andare oltre", ha commentato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, parlando a margine di una conferenza stampa al Lido di Venezia.

La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Mit ha aperto l’indagine dopo il drammatico incidente: "È già stato individuato un esperto in Sicurezza e Manutenzione dei trasporti ferroviari che, compatibilmente con le disposizioni della magistratura, si recherà il prima possibile sul posto", informa una nota del ministero.