In arrivo il bonus anziani da 850 euro, quando parte nel 2025 e a chi spetta: i requisiti per richiederlo

Da gennaio 2025 sarà disponibile il Bonus Anziani, un contributo mensile di 850 euro per persone con almeno 80 anni, un ISEE sotto i 6.000 euro e gravi necessità assistenziali, già titolari (o aventi diritto) all'indennità di accompagnamento. I fondi, esenti da tasse, potranno essere usati solo per pagare badanti con contratto regolare o servizi di assistenza qualificati, pena la revoca.

A partire da gennaio 2025, prenderà il via il Bonus Anziani Over 80, un contributo mensile di 850 euro destinato a un numero ristretto di beneficiari. La misura, introdotta con un decreto legislativo del marzo 2024, prevede criteri di accesso molto stringenti che ne limitano la platea a circa 25.000 persone in tutta Italia. Di seguito, i dettagli su come funziona, chi può richiederlo e per cosa può essere utilizzato.

Quando arriva il bonus anziani da 850 euro e come funziona

Il Bonus Anziani Over 80 rappresenta un sostegno economico importante per le persone anziane con gravi difficoltà economiche e di salute. Tuttavia, i requisiti rigidi e i vincoli sull’utilizzo della somma lo rendono una misura molto selettiva. Si attendono ulteriori dettagli sulle modalità di richiesta per consentire ai potenziali beneficiari di prepararsi adeguatamente. Il Bonus sarà tuttavia erogato a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. La misura è rivolta esclusivamente a persone con almeno 80 anni di età che si trovino in particolari condizioni economiche e di salute.

A chi spetta il contributo per over 80

Per poter beneficiare del Bonus, è necessario soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

Età : avere almeno 80 anni.

: avere almeno 80 anni. Situazione economica : avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.000 euro.

: avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.000 euro. Condizione di salute: essere in uno stato di “bisogno assistenziale gravissimo”, una condizione che sarà valutata dall’INPS e da una commissione ministeriale specifica; essere già titolari dell’indennità di accompagnamento (531,76 euro mensili nel 2024) oppure avere i requisiti per richiederla, come invalidità totale, incapacità permanente di camminare senza aiuto o necessità di assistenza continua nelle attività quotidiane.

Come funziona il Bonus

Il Bonus è una integrazione all’indennità di accompagnamento già riconosciuta ai beneficiari. Con il contributo di 850 euro mensili, chi lo riceverà avrà un totale mensile di circa 1.381 euro, considerando anche i 531,76 euro dell’indennità.

Esenzione fiscale : L’intero importo del Bonus, come l’indennità di accompagnamento, sarà esente da tassazione.

: L’intero importo del Bonus, come l’indennità di accompagnamento, sarà esente da tassazione. Durata: L’erogazione è prevista per un anno, dal gennaio al dicembre 2025.

Come si potrà richiedere il bonus anziani dal 2025

Al momento non sono state rese note le modalità specifiche per presentare domanda. Tuttavia, è probabile che la richiesta debba essere inoltrata tramite l’INPS, che effettuerà le verifiche sui requisiti. Maggiori dettagli sulle procedure saranno comunicati dal Governo nei prossimi mesi.

Per cosa si potrà spendere il contributo da 850 euro

L’uso del Bonus è vincolato a specifiche finalità legate all’assistenza. I fondi potranno essere spesi esclusivamente per:

Pagare badanti o assistenti domiciliari con contratto regolare, conforme ai contratti collettivi nazionali del settore.

Acquistare servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

Se l’INPS verifica che il contributo è stato utilizzato per scopi diversi, il Bonus sarà revocato e le somme già percepite dovranno essere restituite. In ogni caso, l’indennità di accompagnamento resterà garantita.