Il totonomi alle elezioni, chi verrà inserito nelle liste elettorali e chi resterà fuori Sono già cominciati i totonomi sui candidati con le varie forze politiche e sui collegi dove questi si presenteranno. C’è però ancora una settimana di tempo prima di consegnare le liste elettorali.

A cura di Annalisa Girardi

C'è ancora tempo fino al 22 agosto per presentare le liste elettorali in vista del 25 settembre. Alcune forze politiche hanno però già fatto sapere i nomi di alcuni candidati, al di là dei leader e big di partito. Ad esempio Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro con l'alleanza di Verdi e Sinistra, oppure Carlo Cottarelli con il Partito democratico. Per tutti gli altri c'è ancora una settimana di tempo, anche se i totonomi sui candidati con le varie forze politiche e sui collegi dove questi si presenteranno sono già partiti.

Ci si chiede ad esempio se in Campania, territorio dove è alto il consenso al Movimento Cinque Stelle, si materializzerà il faccia a faccia diretto tra Luigi Di Maio, ex capo politico ora leader di Impegno civico, e Giuseppe Conte. In Lazio (ma anche nelle circoscrizioni in Veneto e Sicilia) per Italia Sovrana e Popolare ci sarà il nome dell'attrice Gina Lollobrigida, 95 anni. La nuova formazione politica di Marco Rizzo e Antonio Ingroia sta ancora raccogliendo le firme.

Intanto il Pd sta lavorando a chiudere le liste prima di Ferragosto. Alcuni collegi sono blindati per i leader e i nomi noti: Emma Bonino dovrebbe essere candidata a Roma per il Senato, Susanna Camusso sempre per Palazzo Madama ma in Campania. Stessa Regione dove, alla Camera, dovrebbe correre Dario Franceschini. In Toscana, invece, dovrebbero essere confermati i nomi di Roberto Speranza, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Benedetto Della Vedova. A Roma i dem dovrebbero presentare il governatore Nicola Zingaretti, che si andrà quindi a scontrare con il leader di Azione, Carlo Calenda.

Invece, per quanto riguarda il centrodestra, anche Lega e Forza Italia non vorrebbero rinunciare a qualche nome noto nelle loro liste: ad esempio i primi potrebbero infatti candidare l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Infine, per il Movimento Cinque Stelle l'attenzione è tutta su chi non potrà essere ricandidato: l'attuale presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Fabiana Dadone, il ministro Federico D'Incà, e gli ex ministri Danilo Toninelli e Alfonso Bonafede. Tutto verrà comunque deciso la prossima settimana e dopo aver superato gli ultimi passaggi burocratici, avendo pronte le liste dei candidati, entrerà nel vivo la campagna elettorale. Del resto, manca appena più di un mese al 25 settembre.