Come vi stiamo raccontando, la Lega ha deciso di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ufficializzando la rottura in seno alla maggioranza e aprendo la crisi di governo. Matteo Salvini ha dunque posto fine all’alleanza con il Movimento 5 Stelle, nata dopo che le elezioni politiche del 4 marzo 2018 non avevano consegnato a nessuna coalizione la maggioranza dei seggi né alla Camera dei deputati né al Senato della Repubblica. Ora toccherà alla conferenza dei capigruppo del Senato, convocata per lunedì 12 agosto, scegliere la data in cui la mozione sarà discussa in Aula, con la presenza anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non è ancora chiarissimo quale possa essere la data scelta per la discussione, con la Lega che spinge per martedì 13 e fonti dei Cinque Stelle che sembrano optare per la settimana successiva, allungando così i tempi della crisi.

Intanto, è stato ufficializzato il testo della mozione di sfiducia, che verte anche sulla gestione del passaggio parlamentare che ha portato al via libera definitivo del Parlamento alla TAV Torino – Lione. Ecco il testo del documento firmato dai senatori del Carroccio e avallato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini: