Il sottosegretario Sgarbi indagato per furto di beni culturali Secondo il Fatto Quotidiano il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è indagato per per furto di beni culturali.

A cura di Annalisa Cangemi

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi risulta indagato per furto di beni culturali. La notizia è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano, che dà conto di un fascicolo con iscrizione e una prima ipotesi di reato, per la vicenda del furto di un'opera rubata dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparsa a Lucca nel dicembre 2021, come "inedito" di proprietà di Sgarbi. Si tratta dell'inchiesta svolta dal quotidiano diretto da Marco Travaglio e dalla trasmissione ‘Report' di Sigfrido Ranucci riguardante un'opera dell'artista Rutilio Manetti, il dipinto ‘La cattura di San Pietro' rubata dal Castello di Buriasco in Piemonte nel 2013.

Sgarbi ieri sera si è difeso così: "È una loro attività diffamatoria, il sospetto è la loro arma – ha detto il sottosegretario- La mia sono le indagini inequivocabili fatte sul dipinto, che loro non conoscono".

"Nessuna incongruenza. Nessuna risposta. Le inchieste le fa la magistratura, alla quale sola, davanti all'evidenza dei fatti, corrotta da due giornalisti, sono pronto a rispondere", ha detto il sottosegretario alla Cultura all'Adnkronos, che non ha intenzione di dimettersi: "Non ci penso neanche". Intervenuto ieri sera a ‘Quarta Repubblica' sulla vicenda ha aggiunto: "Non c'è nessun mistero, i quadri sono due", ha spiegato Sgarbi. "Quel quadro rubato viene descritto dalla sovrintendenza come una riproduzione, brutta copia dell'originale che stava in Vaticano", ha detto, "Quello trovato da me in una villa è l'originale".

Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Imperia, e sarebbe collegato a un’altra indagine per "esportazione illecita di opere d’arte", legata a un dipinto attribuito a Valentin De Boulogne, anch’esso riprodotto nello stabilimento di Correggio, come ‘La cattura di San Pietro'. L'inchiesta di Report e Fatto Quotidiano racconta infatti che il piccolo laboratorio nella zona industriale di Correggio, vicino Reggio Emilia, è stato utilizzato dal critico d'arte come "fabbrica dei cloni".

Il fascicolo è stato trasmesso alla procura di Macerata, perché Sgarbi ha il domicilio a San Severino Marche, ma potrebbe finire in un’altra procura ancora per competenza territoriale. Potrebbe anche cambiare l'iscrizione, nel caso in cui venga riconosciuta anche l’aggravante dell’associazione. E l'ipotesi di reato principale potrebbe allargarsi ad altri reati, come la contraffazione, la ricettazione di opere d'arte e la truffa.