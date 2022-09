Il sondaggio di Fanpage.it per le elezioni politiche 2022: partecipa all’indagine In collaborazione con l’istituto BiDiMedia proponiamo un sondaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Nei prossimi giorni i risultati verranno elaborati e poi diffusi su Fanpage.it. Ecco il link per partecipare all’indagine.

A cura di Annalisa Girardi

Fanpage.it in collaborazione con l'istituto BiDiMedia propone un sondaggio ai suoi lettori e alle sue lettrici in vista delle elezioni del 25 settembre. Si tratta di un'indagine indipendente, senza committente politico: per partecipare potete indicare, in maniera completamente anonima, la vostra intenzione di voto a questo link. Nei prossimi giorni BiDiMedia raccoglierà le risposte ed elaborerà i risultati del sondaggio politico elettorale, che saranno poi diffusi su Fanpage.it.

Dopo la crisi di governo che ha portato alle elezioni anticipate, i cittadini sono chiamati alle urne nella giornata del 25 settembre 2022. I principali schieramenti sono le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, il Movimento Cinque stelle e il Terzo polo di Azione e Italia Viva.

La coalizione di centrodestra è formata da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di Silvio Berlusconi e dalla lista Noi Moderati, che riunisce una serie di partiti centristi. La coalizione di centrosinistra, invece, è sostenuta dal Partito democratico di Enrico Letta, dall'alleanza di Verdi e Sinistra, da +Europa e da Impegno Civico di Luigi Di Maio.

Le elezioni del 25 settembre sono le prime dalla riforma costituzionale del taglio dei parlamentari. La legge elettorale è la stessa dell'ultima tornata nel 2018, il Rosatellum. Si tratta di un sistema misto: un terzo dei seggi di Camera e Senato verrà assegnato nei collegi uninominali con il sistema maggioritario, i restanti con il proporzionale nei collegi plurinominali.