Il prezzo del gas torna a salire: un’altra grana per il governo in vista della manovra Il prezzo del gas è tornato a salire in seguito allo scoppio della guerra tra Hamas e Israele e il sabotaggio del gasdotto finlandese Baltic Connector. Per quanto riguarda la manovra finanziaria, il governo Meloni non ha ancora annunciato misure di sostegno per il caro-energia.

A cura di Andrea Miniutti

Il prezzo del gas continua a salire: dopo i picchi raggiunti l'anno scorso con lo scoppio della guerra in Ucraina, ad alimentare l'aumento dei costi ora sono il sabotaggio di un gasdotto finlandese e la guerra tra Hamas e Israele. È un'ulteriore problema per il governo Meloni, che in questi giorni sta delineando i confini della manovra finanziaria.

Ieri Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, ha annunciato quali saranno le priorità per il prossimo anno: il taglio del cuneo fiscale, la riforma dell'Irpef accorpando i primi due scaglioni, alcune misure di sostegno alla natalità e il rinnovo dei contratti pubblici, in particolare quelli del personale sanitario. Quindi non è ancora chiaro se nella legge di bilancio saranno presenti misure di supporto diretto per affrontare il caro-bollette, che invece sono state approvate la settimana scorsa nel cosiddetto decreto Energia.

Quanto è aumentato il prezzo del gas

Dopo il primo balzo di lunedì, primo giorni di apertura dei mercati dopo gli eventi del fine settimana, oggi il prezzo del gas è arrivato a 46,53 euro a megawattora (MWh). Una delle cause è l'attacco di Hamas verso i territori occupati da Israele: l'incertezza della situazione geopolitica mediorientale ha una forte influenza sul mercato delle materie prime. Inoltre, sempre legato al conflitto, ad incidere ulteriormente è stata la decisione da parte di Israele di fermare la produzione nel giacimento offshore di Tamar (Chevron), il quale esporta il gas anche verso l'Egitto e la Giordania.

Per quanto riguarda l'Europa, in Finlandia sono in corso delle indagini a causa del sabotaggio del Baltic Connector, un gasdotto che unisce il Paese scandinavo all'Estonia. L'incidente sarebbe avvenuto domenica quando, a causa di un calo di pressione inusuale, gli operatori che monitorano l'infrastruttura hanno registrato alcune perdite nel Mar Baltico, decidendo quindi di interrompere il flusso. Il presidente finlandese Sauli Niinistö ha detto che "è probabile che il danno al gasdotto ed al cavo di comunicazione sia il risultato di un'attività esterna". Tutto ciò andrà ad influire ulteriormente sull'andamento dei prezzi nei mesi invernali, durante i quali il prezzo del gas aumenta abitualmente poiché strettamente dipendente dalla stagionalità.

Quali aiuti ci saranno contro il caro bollette

Non si sa ancora se ci saranno delle misure contro il caro-energia nella prossima manovra finanziaria, ma negli scorsi mesi il governo Meloni è intervenuto più volte per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette. L'ultimo provvedimento è stato il decreto Energia: fino al 31 dicembre 2023 ci sarà il bonus sociale luce e gas per tutti coloro che hanno un Isee al di sotto dei 15mila euro, l'Iva rimarrà al 5% e gli oneri di sistema saranno ancora azzerati nelle bollette del gas, mentre ci sarà un bonus aggiuntivo per chi è già beneficiario del bonus sociale elettrico.

Per quanto riguarda le imprese energivore, cioè quelle che quest'anno hanno consumato almeno 1 GWh di elettricità nel 2022, dal 1º gennaio 2024 potranno richiedere un contributo che coprirà in parte gli oneri generali delle bollette, con priorità per le aziende che utilizzano almeno il 50% di energia da fonti rinnovabili. Per ottenere questi aiuti, le imprese dovranno impegnarsi a investire almeno la metà del bonus in progetti per ridurre le emissioni di gas o, in alternativa, a far sì che almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico provenga da fonti pulite.